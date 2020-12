Casado recuerda que hay muchas navidades pero sólo hay una vida y llama a minimizar el contacto social

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha recordado que este lunes a los ciudadanos que hay muchísimas navidades pero solamente hay una vida por lo que ha llamado una vez más al "confinamiento inteligente" de las personas en unas "Navidades distintas pero también inteligentes" en las que habrá que evitar el contacto superficial y "minimizar" el contacto social.

"Tenemos que tener mucho cuidado en estos días especiales, depende de todos nosotros que las próximas semanas no sean las peores de la pandemia", ha advertido en ese llamamiento a la "respobabilidad individual" de las personas a las que ha pedido que eviten calles y centros comerciales llenos de gente. "No entren, deberían no estar ahí, deberían evitar esos contantos porque esos contantos sobre todo de gente con síntomas leves o que no tienen siguen contagiando", ha pedido para advertir de que el virus hace lo que los ciudadanos le deja hacer.

Este es uno de los mensajes que ha traslado la consejera en la rueda de prensa en la que ha presentado la campaña de vacunación de la Junta contra el coronavirus, un "hito de la historia" en el "principio del fin" de la pandemia para acabar con la primera, con la segunda y con la "posible tercera ola y sucesivas".

"Tenemos que tener cuidado, no nos podemos permitir una tercera ola, no tenemos el sistema sanitario en condiciones para asumir una tercera ola, tenemos a los profesionales muy cansados", ha reconocido la titular de Sanidad.

"Mientras no podamos ponerle freno con la vacuna generalizada tenemos que cuidarnos", ha reiterado la consejera que ha aclarado a los ciudadanos que empezar la campaña de vacunación contra el COVID no supone estar vacunados por lo que ha llamado una vez más a mantener la precaución ya que pasará tiempo hasta llegar a la denominada inmunidad de grupo.