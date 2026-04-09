Casavieja (Ávila) celebra el día 18 la X edicion de Mascarávila, un encuentro de tradición, cultura, folclore y danzas

Presentación de Mascarávila 2026. - DIP ÁVILA

ÁVILA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad abulense de Casavieja será el escenario el próximo 18 de abtil de la décima edición de 'Mascarávila' un encuentro que trata de poner en valor y mantener vivas tradiciones y expresiones de la cultura popular y que contará con música, danzas del paloteo, mascaradas, desfiles y un mercado de artesanía.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha presentado esta décima edición junto al presidente de la Asociación Mascarávila, Pedro Granado; la alcaldesa de Casavieja, Vanessa Muñoz, y los responsables de los Pastores de Casavieja, Chuchi Rollón y Jairo Rodríguez.

"Es un verdadero privilegio poder decir que Mascaravila cumple su décima edición. Es el mejor ejemplo visual de esa riqueza etnográfica que tenemos en nuestra provincia, etnográfica y antropológica", ha aseverado Carlos García, quien ha subrayado la importancia de "poder recordar la historia, las raíces y la riqueza cultural y el patrimonio inmaterial" de la provincia abulense.

Por su parte, Pedro Granado ha agradecido el apoyo institucional para organizar este evento, tanto de la Diputación como de la Junta, porque "han entendido que es un proyecto que hace mucho bien al patrimonio cultural y sobre todo que genera unos lazos de hermandad" entre los 19 municipios implicados.

La jornada del día 18 comenzará con un acto institucional, tras lo que se abrirá el mercado de artesanía y se inaugurará el mural dedicado a los zarramaches, pastores y danzas de Casavieja.

A partir de las 11 de la mañana por las calles de Casa Vieja y durante unas horas se llevará a cabo el séptimo encuentro de rondas de Mascarávila, además de que se realizarán tres talleres en los que se podrá aprender a tocar instrumentos tradicionales como zambombas, botellas o almiréz o cucharas y los más pequeños conocerán cómo elaborar trajes de máscaras.

Posteriormente se celebrará una comida de hermandad ofrecida por el Ayuntamiento de Casavieja, mientras que ya por la tarde tendrá lugar el desfile tradicional de máscaras, vaquillas y danzas de los 19 pueblos participantes, así como de los tres invitados que este año son los Boteiros y el Folión de Viana do Bolo, los Sidros y Comedies de Valdesoto y la Asociación Cultural de Coros y Danzas de Zagalejo.