La Cascada de La Toba de Soria muestra su gran salto de agua de 20 metros en cinco millones de cupones de la ONCE

Luciano Hernándnez (i), Luis Alberto Pareja y Benito Serrano presentan el cupón de la ONCE dedicado a la Cascada de La Toba. - ONCE

SORIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cascada de La Toba será la imagen del cupón de la ONCE del lunes 9 de noviembre donde cinco millones de cupones mostrarán a toda España este espectacular salto de agua de 20 metros que puede admirarse en la localidad soriana de Fuentetoba.

El director de la Agencia de la ONCE en Soria, Luis Alberto Pareja Gallegos, el alcalde de la Entidad Local Menor de Fuentetoba, Luciano Hernández Recio y el alcalde de Golmayo y presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, han presentado este cupón.

La Cascada de La Toba es un gran salto de agua situado en la localidad soriana de Fuentetoba, localidad del municipio de Golmayo. Está formado por el arroyo la Toba, a los pies del pico Frentes. Es un manantial que forma una cascada de esbelta altura y pequeños lagos o lagunas de aguas transparentes.

Este salto de agua surge por unas voladuras realizadas en 1937 para encontrar el verdadero origen del agua, para un posible abastecimiento de la capital soriana con el acuífero de Fuentetoba.

La zona se caracteriza por tener un tipo de roca caliza 'toba calcárea', que da nombre a la localidad, y que se forma cuando el agua que sale en el nacedero del río Golmayo, cargada de bicarbonato cálcico, salpica en el exterior posándose sobre materia orgánica. Como este fenómeno se repite, se forma una gruesa capa y esa materia orgánica se descompone y da origen a los huecos de las tobas calizas.

CUPÓN DIARIO

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la organización.