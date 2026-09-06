Las Casetas de Lectura de Segovia finalizan la temporada estival con cerca de 2.400 préstamos de libros y periódicos

Una de las seis Casetas de Lectura de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las seis Casetas de Lectura instaladas en Segovia en diferentes parques y espacios de la ciudad han finalizado la temporada estival con cerca de 2.400 préstamos de libros y periódicos después de una edición marcada por la "elevada participación y la buena acogida de la ciudadanía".

Del total, 493 corresponden a libros para llevar a domicilio, 256 a préstamos directos para su lectura en los propios parques y 1.649 a periódicos, disponibles para su consulta en estos espacios.

Según ha informado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press, "cientos de segovianos de todas las edades han hecho uso de estos espacios", pequeñas bibliotecas al aire libre para tomar libros en préstamo, disfrutar de la lectura en los propios parques, consultar la prensa diaria o participar en las diferentes actividades organizadas para el público infantil y juvenil.

A esta iniciativa se suma la programación dirigida específicamente a los más pequeños, que ha acogido 284 actividades infantiles, en las que han participado 1.621 niños de tres a doce años.

Las propuestas han incluido dinámicas de animación a la lectura, escritura creativa, juegos y talleres destinados a estimular la imaginación, la creatividad y la expresión, además de reforzar diferentes capacidades vinculadas con el hábito lector y el aprendizaje.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha destacado la evolución de este proyecto y el creciente respaldo de los segovianos. "Las cifras de esta campaña demuestran que las Casetas de Lectura son ya una propuesta plenamente consolidada en los barrios y que la respuesta de los vecinos sigue creciendo año tras año", ha señalado.

Estas Casetas de Lectura se han ubicado durante los meses de julio y agosto en los parques del Reloj, en Nueva Segovia; Jardinillos de San Roque, en San Millán; Dehesa, en San José; Delicias, en San Lorenzo; la plaza de la Gimnástica Segoviana, en La Albuera, y en la piscina municipal.

Además, Monroy ha subrayado la dimensión educativa y cultural de la cita, que, a su juicio, "acerca los libros y la lectura a los niños y niñas de una manera lúdica, participativa y accesible", al mismo tiempo que los parques "se convierten en espacios de encuentro, conocimiento y convivencia".

PASAPORTE LECTOR

Entre las iniciativas desarrolladas durante el verano en estos espacios ha surgido el pasaporte lector, una propuesta con la que se "anima" a los menores a establecer un objetivo de lectura durante sus visitas a las casetas.

Durante este periodo, 20 niños y niñas, de dos a once años, han conseguido completar su pasaporte tras leer diez libros o más y, como "reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con la lectura", todos ellos han recibido un regalo.

El reconocimiento ha llegado de la mano del concejal de Cultura y de los monitores de las actividades durante la jornada de clausura, justo antes de la actuación 'Cuentos de risa, para gente sin prisa', a cargo de Juan Malabar, que puso el broche final a la programación de este verano.

De esta forma, las Casetas de Lectura han convertido durante este verano los parques y otros espacios municipales "en puntos de encuentro en torno a los libros" con actividades que "favorecen el acceso a la cultura y ofrecen alternativas de ocio educativo para las familias".

Además, estos espacios han facilitado conocer los fondos, servicios y actividades de la Biblioteca Municipal de Segovia, así como la información sobre el uso del carné de la Red de Bibliotecas de Castilla y León, a la que está adscrita la biblioteca municipal.