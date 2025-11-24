Casi 1.000 jóvenes acuden a la convocatoria de incorporación al sector agroganadero de CyL, un 33% más que la anterior

La consejera de Agricultura, María González Corral, durante su visita a la empresa Quesos Vicente Pastor, en Morales del Vino (Zamora). - EUROPA PRESS

ZAMORA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 958 jóvenes ha acudido a la última convocatoria de la Consejería de Agricultura para ser acreedores de ayudas con las que incorporarse al sector agrario y ganadero, lo que, según ha destacado este lunes en Morales del Vino (Zamora) la consejera de Agricultura, supone un 33% más que en la convocatoria anterior.

La consejera, María González Corral, ha destacado que estos datos demuestran "el interés de los jóvenes por el sector y por las oportunidades que ofrece". A ello, señala, se une también el incremento del 28 por ciento en el número de alumnos matriculados en los ocho centros de FP agraria de la Junta, con 761 matriculas.

"Desde el Gobierno de Castilla y León defendemos que emprender en el sector agroalimentario es una clara opción de futuro, por eso estamos comprometidos en apoyar a los jóvenes que apuestan desde el medio rural por un sector esencial para la sociedad", ha indicado.

De los 958 expedientes de jóvenes registrados, el 27 por ciento mujeres, destacan los proyectos vinculados a cultivos herbáceos (401), bovino de carne (232), las iniciativas mixtas de cultivo y ganado (71) o el sector ovino (62).

En esta convocatoria, que tiene una dotación de 100 millones, también figuran las ayudas para la modernización de explotaciones, con 1.422 solicitudes recibidas, y la de objetivos medioambientales, con 233 peticiones.

Así, en esta legislatura, la convocatoria de 2022 permitió incorporar a 609 jóvenes, con 33,4 millones de ayuda pública, y en la de 2024 fueron 673, con 42,8 millones.

Las 958 solicitudes recibidas este año comienzan ahora su tramitación administrativa "y todos aquellos jóvenes que cumplan los requisitos accederán a la ayuda, de hasta 100.000 euros con un anticipo del 60 %, ya que los jóvenes tienen prioridad en la convocatoria", ha explicado González Corral.

UNA EXPLOTACIÓN EJEMPLAR.

La consejera ha puesto en valor el ejemplo de relevo generacional que representa la explotación formada por los jóvenes Paulino Vicente Hernández, Sergio Vicente Ribera y Pablo Vicente Llamas que han tomado el testigo familiar y conforman ya la séptima generación dedicada al cuidado y manejo del ganado ovino de la empresa Quesos Vicente Pastor.

"Son jóvenes que se han formado para esta profesión y que están comprometidos con un gran legado familiar", ha señalado González Corral.

Las nuevas instalaciones, con el apoyo de la anterior convocatoria de modernización, incluyen una sala de ordeño diseñada para garantizar el máximo control sobre la calidad y la producción de la leche, así como dos naves paralelas con pasillos centrales que facilitan la alimentación mecanizada del ganado y el manejo diario de los animales.

La explotación cuenta con un censo de más de 2.500 ovejas de raza castellana y dispone de praderas exteriores para el pastoreo. La granja también forma parte de la IGP Lechazo de Castilla y León.

Por último, la consejera ha destacado en la visita que "el sector del ovino seguirá siendo prioritario con distintas iniciativas de apoyo", como la próxima consulta preliminar al mercado del proyecto Aristech, una iniciativa de Compra Pública de Innovación orientada a identificar ideas que permitan desarrollar un sistema de ordeño innovador, automatizado y adaptado al sector ovino lechero.