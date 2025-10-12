Casi 50 relevistas completan la tradicional 'Carrera a El Henar' en su LXVII edición

VALLADOLID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 49 corredores ha participado en la LXVII 'Carrera a El Henar', una cita con más de seis décadas de historia que ha pasado de los siete atletas que iniciaron la tradición en 1959 y 1960 al casi medio centenar de esta edición, en la que han recorrido, con relevo del ramo, las localidades de Herrera de Duero, Aldeamayor de San Martín, Arrabal de Portillo, Santiago del Arroyo, San Miguel del Arroyo y Viloria del Henar.

La carrera ha comenzado este domingo a las 8.20 horas en la parroquia de La Milagrosa, en el barrio vallisoletano de Las Delicias, y, como es costumbre, se ha llevado a cabo un acto previo en el que se ha leído la ofrenda preparada para esta edición y se ha bendecido el ramo de flores que se traslada en carrera hasta el Santuario.

Además, en esta edición se han conmemorado los 50 años de la primera salida de la carrera desde la parroquia de La Milagrosa y, como muestra de gratitud, se ha ofrecido un emotivo homenaje a la comunidad parroquial con un ramo de flores a la Virgen y un pequeño recuerdo en agradecimiento por su "cálida y constante" acogida a esta tradicional carrera.

El primer relevista ha iniciado el recorrido por el paseo Juan Carlos I para continuar por la autovía de Segovia, en una carrera con tramos adaptados a la edad y capacidad de cada atleta, desde los 200 o 300 metros de los más pequeños hasta los 2.500 metros de los más experimentados, en un itinerario de casi 44 kilómetros entre Valladolid y el santuario, con el ramo pasando de mano en mano hasta completar el recorrido.

A unos 500 metros antes de llegar a El Henar, el último relevista ha sido acompañado por el resto de los corredores, quienes se han unido para subir juntos las escalinatas del templo y depositar el ramo de flores a los pies de la Virgen, una entrada que había quedado interrumpida durante los años de pandemia y se ha vuelto a convertir en una parte "esencial" del acto.

A las 12.30 horas, todos los corredores y sus familias han participado en la eucaristía en el santuario, donde finalmente han ofrecido el ramo trasladado en la carrera y se ha leído la Ofrenda del peregrino, una oración escrita en pergamino que expresa los deseos, peticiones y el compromiso de quienes participan año tras año en esta tradición.

Después de la celebración se ha visitado el camarín de la Virgen y el grupo completo de corredores y acompañantes ha posado para la foto de grupo en las escalinatas del santuario.