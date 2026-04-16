Casi 650 niños celebran el Día de la Educación Física con actividades deportivas en la acera Recoletos de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se dirige a los escolares que participan en el Día de la Educación Física en la Calle. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi 650 alumnos de 17 centros educativos de Valladolid han participado este jueves en el Día de la Educación Física en la Calle, en el que han podido participar en distintos juegos deportivos en las instalaciones del Paseo Central del Campo Grande, junto a la acera de Recoletos.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el director general de Innovación Educativa en funciones de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo González; y la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, han participado también en el inicio de esta jornada para dar la bienvenida a los escolares en una agradable mañana junto al Campo Grande.

Antes del inicio de las actividades, las autoridades y los organizadores han destacado los beneficios de la educación física, que como subraya el manifiesto leído por varios docentes, "es esencial, educa y merece más".

Se ha dado mucha importancia a la prioridad que se debe dar a la actividad por delante de la tecnología, que "está muy presente" en las vidas de los más pequeños. "El móvil, lo justo y necesario. Educación física, siempre que sea posible", ha enfatizado el director general de Innovación Educativa.

Por su parte, Jesús Julio Carnero ha incidido en lo bueno que puede resultar hacer deporte para "tener salud y tener bienestar, por supuesto", pero también para cuando hay algún problema de salud, como una enfermedad grave, cuando asegura que "tener un buen cajón de energía, que es lo que produce la actividad física" se puede abrir y obtener "píldoras de energía para recobrar antes la salud".

El alcalde vallisoletano ha asegurado que lo cuenta por experiencia propia, ya que ha destacado que en su vida ha hecho "mucho deporte" y gracias a ello ha podido estar este jueves al frente de este acto. Cabe recordar que en 2021 Carnero estuvo ingresado en la UCI durante un mes afectado por la COVID-19.

Los alumnos de estos 17 centros han podido realizar numerosos juegos y deportes en las instalaciones del Campo Grande durante toda la mañana en el marco de esta iniciativa de carácter estatal.