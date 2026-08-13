Casi 800.000 desplazamientos previstos para la operación especial de tráfico del 15 de agosto en CyL

Archivo - Numerosos vehículos circulan por la autovía A-3, el primer día de la tercera operación salida del verano de 2022, a 12 de agosto de 2022, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes, 14 de agosto, a las 15.00 horas una nueva Operación Especial con motivo de la festividad del 15 de agosto que se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo 16 y en la que se prevén que se produzcan 786.000 movimientos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de Castilla y Léon.

Durante este fin de semana, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto.

Además, como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones del territorio nacional por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia para desplazarse a los mismos, tanto por la Red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas de estos días de Operación Especial.

Este dispositivo se pone en marcha tras un fin de semana trágico en las carreteras en el que se han registrado tres fallecidos en siniestros de tráfico en Castilla y León.

Por este motivo, la DGT insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.

Además, es fundamental no bajar nunca la guardia, ya sean desplazamientos diurnos o nocturnos, aunque se trate de trayectos cortos y conocidos, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización de la carretera.

Durante estos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León.