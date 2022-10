Casi 5 millones consignados en el juzgado en Valladolid a la espera de su reparto por gastos bancarios

El colectivo de abogados se queja de la demora en la entrega de las cantidades, con retrasos de hasta nueve meses

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de abogados de Valladolid ha mostrado su malestar ante el retraso, en algunos casos de hasta nueve meses, en el pago de los gastos bancarios o de las cláusulas suelo consignadas por las distintas entidades bancarias en sede judicial.

Se trata de las cantidades procedentes de las reclamaciones en virtud de ambos conceptos que están siendo consignadas por los bancos en la cuenta judicial cuando el Juzgado de Primera Instancia 4 condena en costas o reconoce pagos de principal, intereses...en favor de los reclamantes. El dinero acumulado en sede judicial por estos conceptos podría elevarse a casi cinco millones de euros.

En estos casos, los letrados se quejan de que el problema no es que los bancos no paguen sino que, por una u otra circunstancia, el que no paga es el juzgado, en referencia a que la devolución de esas cantidades, el principal e intereses en favor de los reclamantes y las costas de abogados y procuradores, se están demorando durante casi un año.

El colectivo entiende que el problema no se soluciona con más jueces, que sacan las sentencias en plazos razonables, sino con la dotación de un mayor número de Letrados de la Administración de Justicia y más funcionarios.

Como ejemplo, uno de los abogados, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que en la actualidad cuenta con más de 130 expedientes consignados desde los meses de enero y febrero, aún pendientes de entregar, entre principal, intereses y costas, por importe superior a los 270.000 euros.

La situación ha llegado a tal extremo que los abogados se plantean la posibilidad de abordarla con el Juzgado de Primera Instancia 4 al objeto de proponer que sea el banco el que directamente transfiera la cantidad a la cuenta de los procuradores y no consignándolo en la cuenta judicial, medida que, en su opinión, no solo agilizaría la devolución de las cantidades reclamadas sino que aliviaría la pesada carga de trabajo del propio juzgado.

Dicho juzgado cuenta con una magistrada titular y tres jueces de adscripción territorial de refuerzo, que se vienen renovando desde 2019, así como con dos Letrados de la Administración de Justicia--un titular vacante momentáneamente, cuya plaza se va a cubrir en breve por comisión de servicio--y además otros dos LAJs en prolongación de jornada para poner al día la cuenta de consignaciones.

La razón por la que no están al día en los pagos, tal y como exponen desde el referido juzgado, es por el elevado número de asuntos. Reconocen que hay retraso acumulado desde antes de que hubiera refuerzos pero niegan "bloqueo" alguno. De hecho, apuntan que existe una carga de trabajo elevada por el tipo de juzgado que es pero cada día se dan salida a más pagos que ingresos.

En cuanto a la solución que plantean los abogados, desde el juzgado no se valora la misma porque no tienen conocimiento detallado ni oficial de ella e insisten en que se esfuerzan por sacar adelante todo el trabajo posible relacionado con las consignaciones.