La Casilla Empresa Solidaria recaudó casi 3 millones de euros en CyL en 2025, un 11,7% más

Recaudación de la Casilla Empresa Solidaria en Castilla y León. - MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casilla Empresa Solidaria recaudó casi tres millones de euros en 2025, un 11,7 por ciento más que en la campaña anterior, que permitieron desarrollar 594 programas de interés general, gestionados por 170 entidades del Tercer Sector.

Esta recaudación fue posible debido a que más de 13.400 empresas castellanas y leonesas marcaron la Casilla, un 18,9 por ciento más que el año anterior, lo que eleva la participación al 18,8 por ciento del tejido empresarial autonómico, frente al 15,9 por ciento de 2024.

Así, en la Comunidad se llevaron a cabo un total de 594 programas de interés general, gestionados por 170 entidades del Tercer Sector y con una financiación por importe de 24.010.526,84 euros, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de una "gran diversidad" de proyectos dirigidos a garantizar los derechos de la ciudadanía, a luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad y tienen por objetivo "avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva".

La Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León es la encargada de impulsar la Campaña Casilla Empresa Solidaria 2026 en la Comunidad y su presidente, Fran Sardón, ha puesto en valor la implicación de las empresas de la Comunidad en proyectos sociales.

La Casilla se encuentra ya disponible para marcar en la presentación del Impuesto de Sociedades, cuyo plazo permanece abierto entre el 1 y el 25 de julio. La Casilla se encuentra en el apartado de fines sociales: casilla 00073 del modelo 200 y casilla 069 del modelo 220.

La Casilla Empresa Solidaria permite a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, destinar el 0,7 por ciento de su Impuesto de Sociedades a fines sociales.

Se trata de un gesto voluntario y sin coste, que no implica pagar más ni recibir menos en la devolución, y que contribuye a financiar proyectos sociales y con el que las participantes pueden solicitar su Sello Empresa Solidaria, que acredita y visibiliza su compromiso social.

A nivel nacional, la iniciativa alcanzó en 2025 un nuevo máximo histórico, con casi 125 millones de euros recaudados.

No obstante, aplicando un 0,7 por ciento a la recaudación del Impuesto de Sociedades prevista por el Ministerio de Hacienda, si todas las empresas marcaran la Casilla Empresa Solidaria en la declaración de este tributo en España el máximo importe que se podría obtener en esta campaña sería de 295 millones de euros.

En 2025 más de 373.000 empresas en España marcaron la Casilla en su Impuesto de Sociedades. Estas cifras representan un incremento interanual del 44,3 por ciento en recaudación y del 20,4 por ciento en número de empresas participantes.

Con la recaudación de las campañas Casilla Empresa Solidaria y X Solidaria de 2024, en 2025, se financiaron 1296 proyectos desarrollados por 344 entidades sociales a nivel estatal. A nivel autonómico, en 2024, se financiaron 9829 proyectos, desarrollados por 3567 entidades.