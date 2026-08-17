Castilla y León alcanza los 78 donantes y genera 249 órganos para trasplantes en el primer semestre de 2026

Archivo - Trasplante. Donación de órganos. - JCCM - Archivo

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de Castilla y León entre enero y junio de 2026 ha alcanzado los 78 donantes (41 en el primer trimestre y 37 en el segundo), lo que ha supuesto la generación de 249 órganos destinados al trasplante -riñones, corazones, hígados, pulmones y páncreas-, según el último balance oficial de la Coordinación Autonómica de Trasplantes.

La Comunidad sitúa su tasa de donación en 59 donantes por millón de población, que supera de nuevo la tasa nacional --la más alta de todos los países del mundo--.

De esta forma, el número de donantes de órganos en los primeros seis meses del año se incrementa hasta los 78 frente a los 67 registrados en el mismo periodo del año anterior. Gracias a esta actividad se han generado 249 órganos, con 136 riñones, 45 hígados, 10 corazones, 48 pulmones y 10 páncreas.

Por hospitales, el número de donantes de órganos entre enero y junio de 2026 ha sido de cuatro en Ávila, ocho en Burgos, 18 en León, dos en el Hospital de El Bierzo, otros tantos en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 19 en el de Salamanca, seis en el Complejo Asistencial de Segovia, ocho en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, siete en el Hospital Universitario Río Hortega y cuatro en el Complejo Asistencial de Zamora.

La actividad trasplantadora registrada en el primer semestre del año indica que se han realizado 95 implantes renales, 47 en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 48 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. De los 47 trasplantes renales realizados en Salamanca, nueve son trasplantes renales de vivo/cruzado, cuatro de páncreas-riñón. También se han realizado en este mismo centro 18 trasplantes pulmonares.

El balance de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja también la realización de 14 trasplantes hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, mientras que el Hospital Clínico de Valladolid ha llevado a cabo ocho trasplantes cardiacos.

Otro bloque de actividad se refiere a las córneas implantadas, que han sumado 105 a lo largo de los primeros seis meses del año en los centros autorizados.

Desde la Coordinación de Trasplantes de Castilla y León han agradecido a los donantes y sus familias "este gran gesto de generosidad y altruismo sin el cual esto no sería posible".