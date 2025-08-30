Castilla y León, sin incendios graves tras más de 20 días al bajar a IGR 1 el fuego de Fasgar-Colinas

La Comunidad mantiene seis incendios en nivel 1 y otros siete en gravedad 0, con 14 ya controlados

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Por primera vez en más de 20 días, la Comunidad de Castilla y León está libre de incendios graves tras haber bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio de Fasgar-Colinas, en la provincia de León, lo que ha motivado la disolución del CECOPI provincial, dado que el autonómico se disolvió el viernes por la tarde.

De esta forma, Castilla y León mantiene un total de seis incendios en gravedad 1, en concreto los de Fasgar, Colinas del Campo de Martín Moro, La Baña y Barniedo de la Reina, en la provincia de León, el de Porto (Zamora) y el de Cardaño de Arriba (Palencia).

Así se desprende de la información facilitada por Inforcyl y recogida por Europa Press con datos a las 14.00 horas, donde se refleja que también permanecen activos otros siete incendios forestales, aunque en nivel 0. Se trata de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), Torre de Babia y Columbrianos (León), Viana de Cega (Valladolid), Vega de Lara (Burgos), Tiñosillos (Ávila) y San Pedro de Cansoles (Palencia).

Durante la noche el Infocal ha rebajado el nivel de los incendios de Anllares del Sil, Yeres y Llamas de Cabrera, que se encuentran ya controlados y en nivel 0 tras más de 20 días activos.

En general, tras una noche de bajas temperaturas y llovizna, la situación de los incendios en la Comunidad y en León es "muy favorable" lo que ha permitido que el incendio de Fasgar-Colinas, que era el único que quedaba en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en Castilla y León, haya bajado a gravedad 1.

Así lo ha trasladado el delegado territorial de la Junta en la provincia, Eduardo Diego, tras la reunión del CECOPI mantenida esta mañana, en la que ha detallado que se ha bajado el incendio de Fasgar y Colinas a nivel de gravedad 1, por lo tanto pues se ha desconvocado el CECOPI provincial dado que la situación ha mejorado "sustancialmente" al no existir ya incendios de gravedad 2.

De esta forma, el incendio forestal de Fasgar y Colinas ha experimentado una evolución "muy favorable" durante la noche debido a las bajas temperaturas y la llovizna, que han contribuido a frenar el avance de los focos que estaban activos en la zona de Tremor de Arriba, aunque ahora queda trabajar en labores de consolidación del perímetro.

Por su parte, en el incendio en gravedad 1 de Llamas de Cabrera, la meteorología también ha contribuido a consolidar el perímetro de la zona oeste y se sigue trabajando en técnicas y funciones de liquidación de este fuego.

En el caso del incendio de Barniedo de la Reina está el perímetro también estabilizado y con reproducciones que están siendo atendidas por los medios que se disponen en la zona y también se trabaja en esa consolidación del perímetro.

El representante del Ejecutivo autonómico en la provincia, además, ha señalado que el incendio de La Baña que también está en IGR 1 ha registrado una evolución "muy favorable" durante las últimas hora, si bien se ha producido pequeñas reproducciones cerca de la cantera de La Baña que se han resuelto "sin grandes problemas".

"Por tanto podemos decir que la situación es muy favorable y positiva, no tenemos ya incendios que amenacen a poblaciones ni poblaciones evacuadas o confinadas", ha apostillado.

No obstante, Diego ha asegurado que en este momento "no se puede bajar la guardia" ya que hay incendios estabilizados en los que se mantienen medios desplegados para realizar labores de consolidación del perímetro y vigilancia, en tanto en cuanto "no ha desaparecido el riesgo de reproducciones".

También ha aprovechado la última reunión del CECOPI provincial para agradecer a todo el operativo, a las instituciones y administraciones involucradas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, UME y Defensa, por su trabajo durante las evacuaciones y confinamientos, pero también en labores de investigación de los diferentes incendios.