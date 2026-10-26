Castilla y León registra la segunda tasa más baja del país en víctimas de violencia machista

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Castilla y León han registrado un total de 1.489 mujeres víctimas de violencia de género durante el segundo trimestre del año 2026, lo que sitúa a la comunidad con una tasa de 12,2 víctimas por cada 10.000 mujeres.

Este dato coloca a la autonomía como la segunda con menor ratio del país, tan solo por detrás de La Rioja (11,2) y sensiblemente por debajo de la media nacional, establecida en 20 víctimas por cada 10.000 féminas, según el informe trimestral difundido por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogido por Europa Press.

Asimismo, las secciones especializadas de la comunidad han recibido a lo largo de este periodo un total de 1.660 denuncias. Por su parte, 183 mujeres víctimas se han acogido en Castilla y León a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo frente a sus presuntos agresores al amparo del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una decisión adoptada por 12,3 de cada cien víctimas registradas, proporción ligeramente superior a la media de toda España (11,4).

En materia de medidas cautelares y protección, los órganos judiciales castellanos y leoneses han incoado 499 órdenes de protección y medidas de protección y seguridad de las víctimas. Este volumen de peticiones sitúa la tasa de solicitudes en la comunidad en 33,5 por cada 100 mujeres víctimas contabilizadas en los órganos judiciales, el segundo índice más alto de todo el territorio nacional, superado únicamente por La Rioja.

Del total de las 499 órdenes y medidas tramitadas por los juzgados del territorio, los órganos judiciales han resuelto favorablemente y adoptado 369 de ellas, cifra que representa el 74 por ciento de las solicitudes. Por contra, los magistrados han denegado 129 órdenes de protección (el 26 por ciento restante) y han acordado la inadmisión a trámite de una sola petición, que supone un porcentaje inferior al 0,5 por ciento.

A escala nacional, los juzgados de toda España han recibido entre abril y junio de 2026 un total de 55.712 denuncias y han contabilizado a 50.106 mujeres víctimas de violencia machista, lo que ha supuesto incrementos del 9,81 y del 7,64 por ciento, respectivamente, frente al segundo trimestre del ejercicio previo.

Ante estos datos globales, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, ha expresado su preocupación por el repunte continuo del fenómeno criminal y ha instado a administraciones e instituciones a seguir reforzando los recursos destinados a erradicar esta lacra.