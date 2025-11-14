Castilla y León registró 104.356 afiliados extranjeros en octubre, un 11,51 por ciento más y un 10,40% del total

Archivo - Trabajadores durante la realización de las obras de la A-5, a 29 de julio de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de octubre en 104.356, lo que supone un aumento interanual del 11,51 por ciento (10.772 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Asimismo en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social aumentó un 0,74 por ciento, con 769 trabajadores más. Los afiliados extranjeros en Castilla y León se reparten entre 58.059 hombres y 46.296 mujeres y la mayor parte proceden de países de fuera de la UE (69.485) con 34.870 de la UE.

En España, el número medio de afiliados extranjeros fue de 3.101.500 ocupados, un 7,15 por ciento más que el año anterior, y un 0,43 por ciento más que el mes precedente, por debajo en ambos casos de la media autonómica.

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 10,40 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 14,20 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 21,21 por ciento, seguida de Soria (15,65 por ciento), de Ávila (12,25 por ciento) y de Burgos (12,13 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: Palencia (9,33 por ciento), Valladolid (9,14 por ciento), Zamora (8,84 por ciento), León (7,77 por ciento) y Salamanca (7,41 por ciento).

Por provincias, 21.600 están afiliados a la Seguridad Social en Valladolid (13,17 por ciento más que hace un año), 19.339 en Burgos (7,13 por ciento), 15.064 en Segovia (7,61 por ciento), 13.345 en León (15,84 por ciento), 9.797 en Salamanca (14,44 por ciento), 7.267 en Ávila (13,71 por ciento), 6.713 en Soria (3,43 por ciento), 6.319 en Palencia (17,21 por ciento) y 4.912 en Zamora (20,01 por ciento).

En comparación con el mes anterior la afiliación de trabajadores extranjeros ha subido en cuatro provincias: Ávila (14,20 por ciento), Segovia (4,77 por ciento), Soria (2,03 por ciento) y Palencia (0,31 por ciento), y ha caído en cinco: Zamora (-3,84 por ciento), Burgos (-2,55 por ciento), Valladolid (-1,06 por ciento), León (-0,26 por ciento) y Salamanca (-0,05 por ciento).