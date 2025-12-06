Castilla y León registró 158.322 demandantes de empleo en noviembre, de ellos 108.495 no ocupados que caen un 4,54%

VALLADOLID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de demandantes de empleo en Castilla y León en el mes de noviembre de 2024 fue de 158.322, de los que 35.330 eran ocupados, 14.497 tenían disponibilidad limitada, 101.603 eran parados registrados y 6.892 eran "otros no ocupados considerados parados por la EPA".

Del mismo modo y según los últimos datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los demandantes de empleo "no ocupados" (parados registrados y otros no ocupados) registrados en Castilla y León el pasado mes (108.495) cayeron un 4,54 por ciento (5.164 personas menos) respecto al mismo mes del año anterior, por debajo de la media nacional donde bajaron un 5,78 por ciento.

Sin embargo, en términos mensuales el número de demandantes de empleo "no ocupados" aumentó en Castilla y León un 0,90 por ciento (971 personas más), cuando en España cayeron un 0,71 por ciento.