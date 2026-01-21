Castilla y León supera los 8.700 operadores de drones registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

Datos de operadores registrados. - AESA

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León contabiliza un total de 8.739 operadores de drones registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de los 150.332 inscritos en todo el territorio nacional, la quinta autonomía con más permisos.

Una cifra, la nacional, que supone un incremento del 26 por ciento respecto al año anterior. "Este hecho refleja el crecimiento sostenido y la consolidación del uso de los drones en nuestro país", señalan desde AESA a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Las comunidades autónomas con mayor número de operadores registrados son Andalucía (26.111), la Comunidad de Madrid (25.067), Cataluña (18.658) y la Comunitat Valenciana (15.040). También destacan Castilla y León (8.739), Galicia (8.250) y Canarias (7.939). Además, 1.615 operadores registrados corresponden a operadores extranjeros.

El impulso del sector se refleja igualmente en el ámbito de la formación. Durante 2025, AESA ha emitido un total de 262.885 certificados de formación para operaciones con aeronaves no tripuladas (UAS). De ellos, 142.809 corresponden a pilotos que han recibido la formación básica A1/A3 necesaria para realizar operaciones en estas subcategorías de la categoría abierta, lo que pone de manifiesto "el interés por la operación segura de drones", detalla la agencia.

A lo largo de 2025 se han producido avances normativos relevantes. Destaca la entrada en vigor de la nueva metodología SORA 2.5 para la evaluación de riesgos en la categoría específica, que supone un paso adelante en la armonización y mejora de los análisis de seguridad aplicables a operaciones más complejas con drones.

AESA colabora activamente con EASA en el IAM Hub para el desarrollo de este tipo de aplicaciones a nivel europeo, y con el marco colaborativo ESCAI, liderado por INECO, como ejemplo de aplicación nacional, informa el comunicado.

Para los operadores No EASA, como las actividades policiales, de búsqueda y salvamento, lucha contra incendios o rescate, entre otras, en 2025 finalizó el plazo para adaptarse a los requisitos del nuevo marco normativo de drones que marca el Real Decreto 517/2024. Desde AESA se ha colaborado activamente con los operadores No EASA para apoyar en esta transición.

Además, durante este año, y en colaboración con EASA, se ha publicado el paquete de Medios de Cumplimiento para operaciones SAIL III, que permitirá vuelos de UAS medianos en zonas pobladas. Este avance exigirá a fabricantes y diseñadores adaptarse a nuevos estándares de seguridad, reforzando el compromiso con un desarrollo del sector innovador y seguro.

AESA ha trabajado de la mano de la industria para emitir autorizaciones a diferentes pruebas piloto, lo que ha supuesto un avance en el desarrollo de trabajos en U-Space u operaciones de logística.

Destacan las diferentes pruebas de transporte de material sanitario entre los hospitales de La Paz y Carlos III, dentro de entornos controlados; las primeras operaciones civiles en espacio aéreo superior con plataformas HAPS no tripuladas (High-Altitude Platform Systems) en Fuerteventura y Teruel; o las autorizaciones de pilotaje deslocalizado. Resalta también la buena acogida que ha tenido el escenario predefinido de operaciones fitosanitarias con más de 250 autorizaciones vigentes.