El Castillo de Ampudia (Palencia) será la imagen del cupón de la ONCE en el sorteo del 3 de noviembre

Presentación del Cupón. - ONCE

PALENCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco millones de cupones difundirán por todo el país el próximo 3 de noviembre la imagen del Castillo de Ampudia (Palencia), una fortaleza del siglo XV.

La presentación del cupón ha tenido lugar en la fortificación con la participación de la directora de la ONCE en Palencia, Alejandra Rodríguez; la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, María Luz Hernández; la presidenta de la Fundación Castillo de Ampudia, María Teresa Berthet; el patrono de la entidad, Eugenio Fontaneda, y la concejala del Ayuntamiento de Ampudia Tamara Gil.

La fortaleza fue construida entre 1461 y 1488 por García López de Ayala, señor de Ayala y Salvatierra e hijo de Pedro García de Herrera, primer titular del mayorazgo de Ampudia. Entre sus propietarios figuró el conde de Salvatierra, Pedro de Ayala, participante en la causa comunera y en la Batalla de Ampudia.

Tras la derrota de las tropas comuneras en 1522, el emperador confiscó el castillo, aunque lo devolvió a la familia poco después.

El edificio presenta una planta trapezoidal con cuatro torres cuadradas en las esquinas y una fachada distribuida de forma simétrica. El conjunto dispone de foso con puente levadizo, un muro de barbacana con torres cilíndricas, dos garitas ornamentales en la fachada y el escudo del Duque de Lerma sobre la puerta principal.

Tras su adquisición por parte de Eugenio Fontaneda, la edificación fue sometida a un proceso de restauración para albergar su colección de arte y antigüedades. Tras el fallecimiento de Fontaneda en 1991, su familia constituyó una fundación para la gestión del monumento y la conservación de sus fondos.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número y la serie, así como 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

La distribución de los cupones se realiza a través de más de 21.300 vendedores de la organización, la página web oficial y los puntos de venta colaboradores autorizados.