'Entre Castillos' celebra el 26 de abril su undécima edición entre las fortalezas de Fuentes de Valdepero y Monzón

'Entre Castillos' Se Celebra El 26 De Abril Con Un Recorrido Entre Las Fortalezas De Fuentes De Valdepero Y Monzón . - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La carrera 'Entre-Castillos', organizada por la Diputación de Palencia, cumple once ediciones el próximo domingo 26 de abril entre las localidades de Monzón de Campos y el castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero, así lo han adelantado sus organizadores durante la presentación de la prueba que tendrá un recorrido de diez kilómetros que transcurre por caminos y pistas con un desnivel positivo de 160 metros.

El Diputado de Deportes, Eduardo Tejido, ha detallado que la entrega de dorsales se efectuará junto al Castillo de Monzón, entre las 09.30 y las 10.30 horas del mismo día de la carrera y se pondrán autobuses a disposición de todos los participantes de la prueba para trasladarles al punto de salida situado en la Plaza Mayor de Monzón de Campos. También habrá un servicio de guardarropa, avituallamiento en meta y fisioterapia, gracias a la colaboración de la Clínica MAS.

Otra de las novedades de esta edición que han avanzado durante la presentación es aquellos atletas que se inscriban antes del día 19 de abril tendrán su dorsal personalizado La carrera principal dará comienzo a las 11.00 horas y transcurrirá por sendas y caminos que permitirán tener a los atletas unas "vistas privilegiadas" de los páramos de Tierra de Campos para llegar hasta el castillo de Fuentes de Valdepero, ha dicho.

Habrá cinco categorías: Sénior, Máster 35, Máster 40, Máster 45 y Máster 55. Asimismo, mientras se espera la llegada de los participantes de la carrera principal, el casco urbano de Monzón de Campos acogerá las carreras de infantiles desde las 10.45 horas, en las que podrán participar atletas desde la categoría Sub-16 hasta mini-benjamines (Sub-8).

Todos los atletas que finalicen la carrera recibirán una camiseta técnica e intervendrán en un sorteo de regalos que se llevará a cabo tras la entrega de trofeos. Habrá trofeo para el primer clasificado de cada categoría y sexo, así como medalla para el segundo y tercero. Además, se han establecido premios en metálico para los cuatro primeros de cada categoría, tanto femenina como masculina.

Todos los interesados en participar pueden inscribirse a través del portal de deportes de Diputación www.palenciadeporte.es hasta las 12 horas del día 24 de abril, al precio de 7 euros. Asimismo, el mismo día de la carrera los participantes podrán apuntarse presencialmente hasta las 10,30 horas, aunque la cuota ascenderá entonces a 10 euros. La participación de los corredores de las categorías inferiores será gratuita.

La Diputación de Palencia organiza esta carrera a través del Servicio de Deportes con la colaboración de los ayuntamientos de Monzón y Fuentes de Valdepero, "que una vez más se han volcado con esta prueba", tal y como ha destacado el diputado del área.