El Castro Ulaca, en Solosancho (Ávila), celebra el sábado una jornada de puertas abiertas guiada por arqueólogos

ÁVILA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila, en colaboración con el Ayuntamiento de Solosancho y el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, abre al público las puertas del Castro de Ulaca el próximo sábado 11 de julio, para dar a conocer, de la mano de arqueólogos expertos, la historia, hallazgos, hipótesis y descubrimientos de la gran ciudad vetona del oeste de Europa, y especialmente de los resultados de la campaña de excavación

Esta actividad está dirigida a todo tipo de públicos y tiene como objetivo acercar el conocimiento de este excepcional enclave arqueológico a la sociedad.

Se trata de una actividad dirigida a todos los públicos que comenzará a las 10:30 horas del sábado junto al Torreón del castro, ya en lo alto del cerro donde se ubicó el oppidum vetón. Para asistir no es necesario ningún tipo de inscripción previa.

El catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y director del Proyecto Ulaca, Jesús Álvarez Sanchís; y el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Jesús Rodríguez Hernández, codirector, serán los encargados de llevar a los asistentes por un auténtico viaje en el tiempo en el que detallarán la historia de Ulaca dentro de la cultura celta de la Península Ibérica.