Catas, gastronomía, arte y concursos en la 41 edición de la Fiesta de la Vendimia de Serrada (Valladolid)

Presentación de la Fiesta de la Vendimia de Serrada (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Feria gastronómica y de artesanía, muestras de arte, diversos concursos, la quema de la madre y un gran brindis de la vendimia centran el prorama de la 41ª edición de la Fiesta de la Vendimia de Serrada (Valladolid).

Los actos comenzarán este jueves, 25 de septiembre, a las 20.00 horas con la inauguración del mural 'Las Mariposas', creado por el grupo de la casa del barro 'Que bonito' en la Carretera de Valdestillas, 11.

Al día siguiente, viernes 26 de septiembre, a las 20.00 horas se inaugurará un segundo mural 'La Cultura nos iguala', de Alberto Sobrino y Jorge Consuegra en la calle Real s/n, murales que se incorporan al Museo al Aire Libre.

La programación para el sábado comenzará a las 11.30 horas con la Cata Sonora en Bodegas de Alberto y a las 12.00 horas tendrá lugar la apertura de la XXXVIII Feria de Artesanía y la X Feria Gastronómica en el Parque del Encuentro.

Posteriormente, a las 12.15 horas, el Polideportivo Municipal abrirá sus puertas a la XXX Feria de Arte, según ha informado el municipio en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, se desarrollará el X Concurso de pintura en barricas 'Barricarte', con importantes premios y que se ha consolidado como uno de los "platos fuertes" del programa.

Llegando el medio día, en el polideportivo municipal, se realizará una cata singular, denominada 'Vinos y Vinilos', organizada por la Ruta del Vino de Rueda previa inscripción hasta completar aforo en www.rutadelvinderueda.com

En horario de tarde, los visitantes encontrarán actos de diversa tipología, como el XXIII Concurso de Brindis, el fallo del Mejor Racimo del Año o el pregón de la Fiesta de la Vendimia, a cargo de Antonio de Iscar, viticultor y presidente de bodega Diez Siglos de Verdejo.

A continuación, se proclamará a la Vendimiadora Mayor y Vendimiadora Infantil, y, seguidamente, tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura colectiva 'Lo que nos une', en la sala de exposiciones.

Ya de camino a la noche, a las 20.15 horas, el aroma a sopas de ajo se extenderá por la localidad, ya que cocineras de la villa deleitarán al público con este sabroso plato en los aledaños de la feria de artesanía.

Más tarde, en la misma zona, a las 21.30 horas, los visitantes se sorprenderán con la 'Quema de la Madre', espectáculo ritual donde los genios de la botella, consumida hasta la última gota, queman la madre del vino en ceremonia, dando por finalizada la anterior cosecha y dejando paso a la nueva.

Finalmente, la jornada cerrará con la actuación de 'Mesetarios Blues Band' en el escenario del Parque del Encuentro a partir de las 22.30 horas.

JORNADA DEL DOMINGO

Ya el domingo, residentes y visitantes continuarán la celebración desde las 10.00 horas con el XXX Concurso de Pintura Rápida para, posteriormente, a las 12.00 horas, participar en el XXIII Concurso de Pintura Rápida Infantil.

En esta msima jornada, a las 13.30 horas, actuará Dúo Tokera en el Parque del Encuentro y al finalizar, se entregarán los premios del concurso de pintura en barricas 'Barricarte'.

El turno para la Tradicional Pisada de la Uva y degustación del primer mosto de la cosecha 2025 será a las 18.00 horas en el Paseo del Arte. Después, a las 19.00 horas, un espectáculo musical de violín eléctrico derivará al Gran Brindis de la Vendimia donde todos los asistentes brindarán con vino de patrocinado por la Ruta del Vino de Rueda.

Para finalizar, y como antesala de la clausura de esta XXXIX Fiesta de la Vendimia de Serrada, a las 20.00 horas se pondrá en marcha la merienda popular.