La Catedral Vieja de Salamanca acoge este viernes un concierto de la sinfónica escocesa Amicus Orchestra Glasgow

La Catedral Vieja de Salamanca acoge un concierto de la formación sinfónica escocesa, Amicus Orchestra Glasgow. - CATEDRAL VIEJA DE SALAMANCA

SALAMANCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral Vieja de Salamanca acogerá este viernes, 16 de octubre, a las 20.30 horas, un concierto de la Amicus Orchestra Glasgow, formación sinfónica escocesa que reunirá en esta ocasión a dos destacados músicos de trayectoria internacional, la directora Catherine Larsen-Maguire y el clarinetista español Maximiliano Martín.

Fundada en 2008, Amicus nació con el propósito de ofrecer a músicos experimentados un espacio para mantener y desarrollar un alto nivel de interpretación. La orquesta está integrada por aficionados, estudiantes de música, profesores, semiprofesionales y músicos profesionales que han retomado su actividad, y desde 2019 cuenta con Catherine Larsen-Maguire como directora principal, tal y como han asegurado desde la organización del concierto en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre sus hitos, han recordado, se encuentra su actuación en el Gewandhaus de Leipzig en 2018, además de colaboraciones con destacados intérpretes y directores de la escena musical escocesa. El programa comenzará con la Obertura de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las páginas más célebres del repertorio operístico del compositor salzburgués.

A continuación, Maximiliano Martín, clarinete solista de la Scottish Chamber Orchestra, interpretará el Concierto para clarinete número 2 de Carl Maria von Weber, una obra fundamental del repertorio para este instrumento. La velada concluirá con la Sinfonía número 2 de Robert Schumann, una de las grandes obras sinfónicas del Romanticismo alemán, caracterizada por su riqueza melódica, su intensidad expresiva y un elaborado diálogo entre las distintas familias de la orquesta.

La dirección correrá a cargo de Catherine Larsen-Maguire, antigua solista de fagot de la Komische Oper de Berlín y actualmente una de las directoras con mayor proyección internacional, con actuaciones junto a formaciones como la London Philharmonic Orchestra, la BBC National Orchestra of Wales, la Orchestre du Capitole de Toulouse, la Orchestre de Chambre de Paris o la Orquesta Sinfónica de Galicia. Desde enero de 2026 es, además, directora musical de la Orquesta Sinfónica de las Islas Feroe.

Por su parte, Maximiliano Martín ha desarrollado una amplia trayectoria como solista y músico de cámara en escenarios como los BBC Proms, el Wigmore Hall, la Laeiszhalle de Hamburgo, el Palau de la Música Catalana y el Auditorio Nacional de Madrid, además de colaborar con formaciones como la Scottish Chamber Orchestra, la Orquesta Nacional de Estonia y la Real Filarmonía de Galicia.

La actuación en la Catedral Vieja permitirá escuchar en un mismo programa tres obras fundamentales del repertorio centroeuropeo, interpretadas por una formación procedente de Glasgow y dos músicos de reconocida trayectoria internacional.