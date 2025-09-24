El catedrático Víctor Resco advierte que los incendios vividos son "un tráiler" de lo que vendrá si "no se hace nada"

Jornadas sobre formación y prevención de incendios celebradas en el Campus de Ponferrada de la ULE, en las que ha participado, entre otros, el catedrático Víctor Resco (derecha). - ULE

Propone en la ULE "políticas valientes" que imiten a la naturaleza en vez de "no tocar nada"

PONFERRADA (LEÓN), 24 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lleida y doctor por la Universidad de Wyoming, Víctor Resco de Dios, ha advertido en una jornada celebrada en la Universidad de León (ULE) que los incendios vividos en verano son "un tráiler" de lo que vendrá en el futuro si "no se hace nada" y no se adoptan medidas al respecto.

Resco se ha pronunciado de este modo en el Campus de Ponferrada de la ULE durante su intervención en la primera de las jornadas de la semana 'Ante los incendios: información y formación', actividad enmarcada en la campaña #platémonoscontralosincendios que las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos desarrollan desde 2017.

Los expertos en la materia han propuesto durante la jornada como medidas de prevención para avanzar en la lucha contra incendios recuperar los usos rurales tradicionales; apostar por el pastoreo y la ganadería extensiva; cumplir la normativa que obliga a delimitar una franja perimetral libre de vegetación alrededor de las poblaciones rurales y las quemas prescritas.

Víctor Resco ha explicado que, "si no se hace nada" al respecto, cabe esperar que, lo que ha sido "anómalo" en cuanto a los incendios este verano, dentro de 15 años sea "la norma", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Tenemos que tener en cuenta que necesitamos papel, cartón, madera; esto puede venir de cercanía o de lejanía; podemos gestionar de manera sostenible nuestros montes y abastecer nuestras necesidades sin destrozar el monte amazónico o podemos hacer lo contrario, ser más ecologistas que nadie, y destrozar el Amazonas", ha puntualizado y ha agregado que si se aborda una gestión de cercanía se solucionaría el problema de los incendios en el ámbito global. "Tenemos la ciencia para hacerlo", ha sostenido.

ESCASA GESTIÓN EN ZONAS PROTEGIDAS.

De la misma manera, el experto se ha referido a la escasa gestión en las zonas protegidas. "Es muy bonito decir que vamos a poner aquí un parque protegido, pero estas áreas son las que más arden", ha expresado y ha detallado que en la zona atlántica de España, Francia y Portugal se concentra el 55 por ciento del área quemada, con 17 puntos por encima del resto con una severidad un 20 por ciento mayor.

Para el catedrático la solución pasa por las "políticas valientes" enfocadas a imitar a la naturaleza para aprovechar sus recursos, no las que se conforman con "no tocar nada". "La pregunta, desgraciadamente, es a cuántos muertos estamos de que se tomen medidas efectivas", ha apostillado.

En la mesa redonda sobre formación y prevención abierta por la vicerrectora del campus de Ponferrada, Pilar Marqués, también han participado el docente y coordinador del Máster Fuego de la ULE Fernando Castedo; el catedrático de Ordenación de Montes en la ULE, Alfonso Fernández Manso; el coordinador de la BRIF de Tabuyo del Monte, Roberto López y el jefe de la sección de Incendios del servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta en León, Pedro Bécares.

El debate ha versado sobre la verdadera causa de los incendios, la necesidad de combatir los bulos y, especialmente, las medidas que deberían adoptarse para gestionar el paisaje y minimizar su combustibilidad y evitar que la situación de los últimos incendios se repita. "Mientras no hagamos esto da igual que pongamos medios infinitos, hay muchos incendios en que los medios de extinción directamente no pueden actuar, hay que ir a la raíz del problema", ha señalado Castedo.