Catorce acróbatas de UpARTE darán vida al mito de Sísifos' en el auditorio de León el 4 de noviembre

Una imagen de Sísifos. - AYTO LEÓN

LEÓN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

la compañía UpArte llevará al escenario del auditorio 'Ciudad de León' de la capital leonesa su cuarto proyecto, 'Sísifos', con un elenco formado por 14 acróbatas que recrearán el mito de Sísifo el próximo 4 de noviembre.

'Sísifos' es el cuarto trabajo de UpArte, la obra más ambiciosa de la compañía murciana, inspirada en el mito de Sísifo y la reinterpretación que Albert Camus hace del mismo, cuerpos en vuelo y en equilibrio exploran la futilidad de los esfuerzos humanos a través de la dramaturgia de la imagen.

Con un elenco de 14 acróbatas de primer nivel, la obra refleja el choque inevitable con los muros que existen, tanto físicos como simbólicos. Es una metáfora del sentido -o sinsentido- de la existencia.

La dirección de 'Sísifos' recae en Concha Este, Andrés Somoza y Ghimelh Martínmientras que Martín Quiñonero es el responsable del espacio sonoro. Sobre el escenario estarán Yifat Rosenblat, Guimelh Martín, Hanna Runschke, Guim Fabré, Jose Matencio, Nicolò Marzoli, Gisela Segatti, Blanca Canela, Fernando Melki, Bàrbara Vidal, Alessio Martelli, Sofía Acosta, Guillem Fluxà y Rosa Schmid.

'UpArte' es una compañía de circo contemporáneo fundada en 2012 en Murcia, y desde sus inicios, se ha destacado por crear espectáculos que combinan destrezas acrobáticas de alto nivel con un enfoque contemporáneo y estético. A lo largo de su trayectoria, han logrado consolidarse como una de las compañías emergentes más interesantes del panorama del circo contemporáneo español.