Catorce CCAA anuncian medidas judiciales contra el Gobierno para que cumpla la norma nacional y europea sobre el lobo

Archivo - Un lobo ibérico del Centro del Lobo Ibérico en localidad de Robledo de Sanabria. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha anunciado este jueves que junto a otras trece comunidades autónomas van a iniciar acciones judiciales contra el Gobierno después de que en julio de 2025 finalizase el plazo que tenía el Ministerio para la Transición Ecológica para remitir a la Comisión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación de distintas especies de interés comunitario, entre ellas, el lobo ibérico.

Para poder aprobar dicho informe, es necesario que se reúna la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, para lo que se requiere que dicho encuentro lo solicite al menos un tercio de las comunidad, como así se ha producido en varias ocasiones, en concreto, los días 21 y 24 de julio de 2025, y el pasado 5 de mayo, sin que haya habido respuesta por parte del Ministerio.

Ante esta situación, las comunidades autónomas iniciarán nuevas acciones judiciales contra el Ministerio por incumplir tanto la normativa española como la europea ya que el Gobierno español, como el resto de estados miembros, tienen la obligación de informar cada seis años a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de las especies protegidas, un plazo que concluyó el 25 de julio del pasado año.

El primer paso para aprobar dicho informe se dio el 16 de julio de 2025, cuando la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad elaboró una propuesta para su elevación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Esa reunión se convocó para el 22 de julio de 2025, pero fue cancelada por el Ministerio el día anterior, "sin justificación", según han explicado desde la Junta.

Posteriormente, el 21 y el 24 de julio de 2025, las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla solicitaron formalmente la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial.

El Ministerio rechazó esas peticiones, lo que llevó incluso a que alguna comunidad iniciara acciones judiciales que aún están pendientes de resolución.

A esas comunidades se sumó posteriormente Canarias, y todas ellas volvieron a solicitar el pasado 5 de mayo la convocatoria urgente de dicha reunión, que al no haberse convocado por parte del Ministerio ha llevado a todas ellas a iniciar nuevas acciones judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales de España en materia de patrimonio natural y biodiversidad.

En anteriores ocasiones, el Ministerio de Transición Ecológica ha alegado distintos motivos para justificar su negativa, como que los incendios ocurridos en 2025 podrían afectar al contenido del informe, pese a que el documento analiza exclusivamente el periodo 2019-2024.

El último argumento del Ministerio, según una nota de prensa difundida este miércoles, es que la Unión Europea exigiría la existencia de 500 manadas de lobo en España para considerar que la especie se encuentra en un estado de conservación favorable, cuando actualmente habría 333.

Las comunidades autónomas rechazan esta afirmación y aseguran que la Comisión Europea nunca ha establecido oficialmente ese criterio.