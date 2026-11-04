Catorce restaurantes de la provincia de Zamora servirán platos y postres a base de castañas del 5 al 15 de noviembre

El dioutado y la gerentes de Azehos presentan el III Concuso 'Cocinando con castañas'. - DIP ZAMORA

ZAMORA 4 Nov. (EUROPA PRESS) - El III Concurso 'Cocinando con castañas' contará con la participación de 14 establecimientos de la provincia zamorana que durante 10 días servirán tapas, menús y postres elaborados con castañas, un producto que es seña de identidad de Zamora con 12.000 hectáreas de castaños.

El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, y la gerente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), Natalia García, han presentado una nueva edición del concurso que se celebrará del 5 al 15 de noviembre.

'Estofado con sabor de otoño', 'Áurea, la luz del otoño', 'Magosto' o 'Dulce otoño' son algunos de los platos que servirán los 14 establecimientos participantes en este concurso, promovido por la Diputación y Azehos con el objetivo de "promocionar la utilización de la castaña en la gastronomía para impulsar el turismo, el consumo de este producto y crear riqueza en la provincia", como ha aseverado Ruiz.

"La castaña es un producto de otoño muy nuestro y estas tapas, estos menús y estos postres elaborados con la castaña como protagonista marcan esa diferencia en comparación con otras provincias", ha afirmado la gerente de Azehos, quien ha animado a los zamoranos a recorrer los 14 establecimientos que participan.

Los establecimientos participantes son Bar Dativo, Aureto, Asador Casa Mariano y Benito&Co, todos en la capital zamorana; Restaurante España, de Fermoselle; Club de Jubilados de Villaralbo; La Yagona, de Entrala; Posada Real La Cartería, Posada Real La Pascasia y Hotel Rural Los Arribes, todos en Puebla de Sanabria; El Ruso, en Galende; Bar Stop Alegría, en Moralina y Bar Madrid, en Camarzana Cero.