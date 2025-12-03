El Caule abre una nueva sala de respiro en la planta de Oncología gracias a AECC León

El director gerente del Caule, Alfonso Rodríguez-Hevia González (centro) y el presidente de AECC León, Estanislao de Luis Calabuig (derecha), durante su visita a la nueva sala de respiro. - CAULE

LEÓN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) ha abierto una nueva sala de respiro en la planta de hospitalización de Oncología que se concibe como un espacio diseñado para ofrecer un descanso temporal a pacientes y sus familias y está equipada con sofás, mesa, sillas, nevera y otras prestaciones.

El director gerente del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), Alfonso Rodríguez-Hevia González y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en León, Estanislao de Luis Calabuig, han visitado este miércoles la nueva sala de respiro, que ha sido instalada y sufragada por la AECC.

El proyecto surgió de una propuesta a la asociación del personal de Enfermería de la planta, apoyada por la dirección del Hospital. "De esta feliz y múltiple confluencia, y a partir de este momento, los pacientes de cáncer del Complejo Asistencial Universitario y sus familiares podrán aprovechar una pequeña, pero cariñosa dosis de humanización que les brinda la sociedad leonesa a través de nuestra asociación", ha destacado Estanislao de Luis Calabuig.

Asimismo, ha indicado que el cáncer requiere de una atención especial en cada momento y para cada persona con el propósito de resolver la enfermedad con la mejor calidad de vida posible, por lo que debe ser una prioridad fijar como objetivo la humanización, abordando una atención integral no solo por el tratamiento médico, sino también para el bienestar físico, emocional y social de los pacientes y sus familiares, seún ha informado a Europa Press en un comunicado el Caule.

Además, ha explicado que sobrellevar el día a día en esa rutina especial de posible desasosiego puede convertirse en uno de los retos esenciales en los que puede ser "de gran ayuda" disponer de un espacio que, con un diseño especial, cálido y amable, adaptado a sus necesidades, rompa, "al menos por un tiempo", el esquema del trasiego clínico y prime la tranquilidad, brinde la posibilidad de reunirse con los familiares o puedan sean atendidos con más privacidad por el personal sanitario.

Por su parte, Alfonso Rodríguez-Hevia González ha dado las gracias a la AECC por esta iniciativa y por su apoyo continuo al centro hospitalario, que incluye también al voluntariado y ha recordado que la creación de las salas de respiro es una medida incluida en el plan de humanización del Caule.

Esta nueva es la quinta sala de respiro que se abre en el Hospital, después de las dos de la planta de Hematología, la de Pediatría y la del Hospital Monte San Isidro. "Esta nueva sala, aunque es un espacio pequeño, tiene un gran significado, especialmente para los pacientes y sus familiares", ha concluido.