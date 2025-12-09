La 'Cazuelita de setas de temporada' de Trashumante, mejor Tapa Micológica Provincial de Soria 2025

Todos los premiados en el concurso de la Mejor Taspa Micológica de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 'Cazuelita de setas de temporada', elaborada por Alfonso Romero en el Trashumante, se ha alzado con el premio a la Mejor Tapa Micológica Provincial, dotado con mil euros, además de la participación en el Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León.

La actriz soriana Tatiana Ramos ha sido la encargada de guiar esta ceremonia, en las instalaciones de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES), donde se han dado a conocer los ganadores de este decimosétimo concurso.

En la ceremonia han estado presentes la diputada de Turismo, Elia Jiménez, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, el responsable de Marketing de Caja Rural de Soria, Juan Antonio Tierno y la directora del Centro Integrado de Formación Profesional La Merced, María Eugenia Lafuente.

Diez establecimientos optaban al primer premio de la Mejor Tapa Micológica Provincial y otros diez a la Mejor Tapa Micológica Popular, según la selección realizada por el jurado del CIFP La Merced.

También había otros cuatro finalistas para la categoría Mejor Calidad en el Servicio, mientras otros cinco -preseleccionados por la Fundación Caja Rural de Soria- competían en la fase final a la Mejor Tapa Micológica Mediterránea.

PREMIADOS

Trashumante se ha alzado con los 1.000 euros del premio, con su 'Cazuelita de setas de temporada', Casa Arévalo ha conquistado el segundo galardón mientras que el tercer premio ha sido para La Chistera.

Los finalistas de la Mejor Tapa Micológica provincial fueron El Rosco, Santo Domingo II, La Cocina del Casino, Trashumante, Casa Arévalo, Virrey Palafox, La Gastro Tasquita, La Chistera, Ruters y Rey Alfonso (Hotel Alfonso VIII).

El público ha decido que la mejor Tapa Popular, con el 18,48 por ciento de los votos ha sido para La Espiga de Oro de Ágreda; el segundo, con el 17,78 por ciento, para La Chistera mientras que tercero, con el 14 por ciento de los votos, ha sido Casa Arévalo.

Casa Arévalo, El Kiosco, El Fogón del Salvador, La Espiga de Oro, La Chistera, La Cocina del Casino, Ruters, Santo Domingo II, Más que dos y Taberna Mercedes fueron los preseleccionados por el público.

El público que ha votado (cerca de 1.000 personas) también ha participado en el sorteo de bono viaje valorado en 250 euros y la ganadora ha sido Patricia Muro.

En la categoría Mejor Calidad en el Servicio pasaron a la final Casa Arévalo, Rey Alfonso, Trashumante y Virrey Palafox, mientras que la Mejor Tapa Micológica Mediterránea se disputa entre La Cocina del Casino, El Rosco, Virrey Palafox, La Espiga y Taberna Mercedes.

El establecimiento ganador ha sido Virrey Palafox, el segundo ex aequo para cafetería Rey Alfonso y Trashumante; mientras que el tercer premio ha sido para Casa Arévalo

MEDITERRÁNEA

La Fundación Científica Caja Rural ha otorgado el premio a la Mejor Tapa Micológica Mediterránea a Virrey Palafox. Taberna Mercedes ha sido segundo mientras que el tercer finalista la cocina de El Casino.

Tierno ha recalcado que la dieta mediterránea es un referente a nivel Soria y debe estar siempre presente. También ha destacado la originalidad en las elaboraciones de las tapas.