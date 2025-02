CCAA del PP obligan a Sanidad a "retirar" su Plan de Salud Mental y avisan de que no lo aprobarán "sin aval" científico

VALLADOLID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Autonomías gobernadas por el Partido Popular y el País Vasco han obligado al Ministerio de Sanidad a "retirar" del orden del día del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) su Plan de Salud Mental para el periodo 2025-2027 y advierten de que no lo apoyarán si no cuenta con el "aval" de las sociedades científicas.

Así lo ha señalado el el vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en declaraciones recogidas por Europas Press, minutos después de celebrarse el pleno del Cisns que tenía "como único punto" del orden del día la aprobación del Plan de Acción de Salud Mental y el Plan de Suicidio.

Vázquez ha señalado que al encontrarse con la "oposición firme" de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, el Consejo de Psicólogos de España y la Asociación de Salud Mental Infantojuvenil al plan del Ministerio por no tener en cuenta "sus apreciaciones" han pedido a la titular del departamento, Mónica García, que lo retirara del orden del día. "No es de recibo presentar un plan en el cual no cuenta con el aval de sociedades tan importantes", ha incidido.

Ofrecimiento que ha rechazado la ministra y que, en palabras del portavoz de los 'populares' en el órgano, demuestra el "desprecio" que tiene hacia el consejo. "No hay manera de que entienda que las cosas en el Consejo hay que llevarlas de modo consensuado", ha lamentado para relatar que al final, no ha tenido más remedio que "recular, retirar y traer ese punto otra vez a aprobación" en próximas reuniones.

"Nos parece, una vez más, una falta de respeto ante los profesionales, como se está demostrando y se está viendo en el Estatuto Marco. Nosotros, las comunidades autónomas, reclamamos a la ministra respeto institucional ante un órgano en el cual se deba de proceder a la ideologización de la sanidad, sino que tiene que dar respuesta a los problemas que tiene la sanidad y está obligada a tener una cogobernanza dentro del sistema que realmente no la tiene", ha mantenido.

El consejero de Castilla y León ha acusado a García de intentar "imponer y utilizar" a las sociedades científicas que criticaban, sobre todos, dos puntos, segúna ha matizado Alejandro Vázquez. "El primero, en cuanto al número de profesionales. Los indicadores que nos presentaba el Ministerio no suponían un incremento del número de profesionales para las comunidades autónomas del número de psicólogos y de psiquiatras, con lo cual evidentemente la sociedad ha dicho que no está de acuerdo y las comunidades del Partido Popular tampoco", ha abundado.

Tampoco se ha mostrado partidario de la "desprescripción", otro "aspecto enormemente ideológico" que, a su juicio, lo único que hace es "estigmatizar absolutamente a los pacientes" cuando la propuesta de las autonomías del PP partía del "uso racional de la medicación psiquiátrica, que es mucho menos estigmatizadora y cuenta con el aval de todos los profesionales que forman parte de estas sociedades".

"Por lo tanto, tendrá que volver atrás el punto a consideración al Consejo Interterritorial, tal y como lo hemos pedido, con el consenso y el aval de las sociedades científicas, sobre todo la Sociedad Española de Psiquiatría", ante el rechazo de todas las autonomías del PP y también del País Vasco.

En cuanto al Plan del Suicidio sí se ha aprobado, pero con un condicionante, tal y como ha matizado Vázquez. "Las comunidades del Partido Popular hemos puesto todas un condicionante. Una vez más se presenta un plan en el que no existe financiación, al igual que el Estatuto Marco. Una vez más se vuelve a llevar la política de yo invito y tú pagas. Es decir, ellos sacan un plan que supone una serie de nuevas acciones en determinadas circunstancias y no conocemos qué financiación vamos a contar", ha zanjado.