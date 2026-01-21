El CCMD acoge el domingo un recital del Ciclo de Recitales y Música de Cámara con el violonchelista Pablo Ferrández

El Centro Cultural Miguel Delibes acoge el domingo el quinto recital del Ciclo de Recitales y Música de Cámara con el violonchelista Pablo Ferrández - CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes acoge este domingo, 25 de enero, el quinto recital del IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara para la temporada 2025-26 coproducido junto al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y al Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y que contará con el violonchelista Pablo Ferrández.

Ferrández, artista residente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la presente temporada, destaca por su exitosa carrera, actuando en las últimas temporadas para las grandes orquestas a nivel mundial como la Los Angeles Philharmonic (LA Phil), la San Francisco Symphony, la Filarmonica della Scala, la Münchner Philharmoniker, la hr-Sinfonieorchester, la Rotterdam Philharmonic Orchestra, la Orchestre National de France, la Oslo-Filharmonien y la Seoul Philharmonic Orchestra.

Ferrández es uno de los instrumentistas más solicitados de su generación, abalado por la crítica y sus múltiples galardones entre los que se encuentran el XV Concurso Internacional Chaikovski y el Premio Opus Klassik.

En este recital, el violonchelista interpretará en solitario un exquisito y exigente programa donde la música de Bach y su influencia es protagonista.

Este quinto recital comenzará con Suite para violonchelo número 3 en do mayor, BWV 1009 de Johann Sebastian Bach*(1685-1750), una de las seis suites con la que Bach expandió las posibilidades técnicas y expresivas del violonchelo que hasta entonces solía quedar relegado al acompañamiento.

Continuará con la primera parte, la Suite para violonchelo de Gaspar Cassado (1894-1966) heredera del modelo bachiano en su estructura formal, pero con la sensibilidad del siglo XX. En la segunda parte, el recital comenzará con la Suite para violonchelo número 1 en sol mayor, BWV 1007 de Johann Sebastian Bach (1685-1750), una obra con una estructura más canónica que le otorga un carácter fundacional en la que destaca su Preludio por su calidad tonal y despliegue de recursos técnicos.

Para finalizar este recital, Pablo Ferrández interpretará Suite para violonchelo número 1 en sol mayor, op. 72 de Benjamin Britten (1913-1976), escrita en 1964 para Rostropóvich y que reinterpreta el lenguaje bachiano.

DIEZ RECITALES HASTA MAYO

Tras este quinto recital, el 8 de febrero, el pianista*Kirill Gerstein*ofrecerá su primer recital como parte de su residencia con la OSCyL y el CCMD en esta temporada 2025-2026, presentando un programa de marcado carácter romántico y profunda intelectualidad con obras de Liszt y Brahms.

La segunda colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical en esta temporada será el 8 de marzo y estará protagonizada por el*Cuarteto Cosmos, uno de los grupos más prometedores de la escena camerística española, que ofrecerá un repertorio con obras de Haydn, Thomas Adès, Purcell y Britten.

También en marzo, el día 22, en la tercera coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, Moisés P. Sánchez al piano propone, junto a la violinista Ana María Valderrama y el contrabajista Pablo Martín Caminero, el proyecto Falla imaginado, que rinde homenaje a una de las figuras más universales de la música española en el 150 aniversario de su nacimiento.

El 12 de abril, de nuevo regresa*Kirill Gerstein, pianista de una extraordinaria versatilidad que, junto a un ensemble de la OSCyL ofrecerá su última participación como artista en residencia, en un programa que incluye joyas del repertorio clásico y contemporáneo, con obras de Francisco Coll, György Ligeti y W. A. Mozart.

La temporada 2025-2026 del ciclo de Recitales y Música de Cámara llegará a su fin el 17 de mayo, con un broche de oro: el debut del Trío Sitkovetsky en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde ofrecerán un recital con obras de Haydn, Cécile Chaminade y Brahms.

Entradas a la venta Se pueden adquirir entradas para cada uno de los recitales, al precio de 20 euros (15 euros para abonados OSCyL y colectivos con descuento), en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes.

Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.