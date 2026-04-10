El CCMD cuelga la primera muestra de pintura del compositor Francisco Coll y acoge el estreno en España de su concierto

Una de las obras de la muestra de Francisco Coll. - CCMD

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes estrena hoy la exposición de pintura 'Música sobre lienzo. En la mente de Francisco Coll', del artista y compositor residente de la Temporada 2025-2026 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), Francisco Coll, que podrá visitarse hasta el 10 de agosto.

Coll no sólo cultiva distintos géneros musicales, su genio creativo también se materializa también en otras disciplinas artísticas. La pintura ha acompañado a Coll desde su infancia y hoy afirma que compone como pinta: por capas, por densidades y por texturas. "Pintar es algo que llevo haciendo toda mi vida. Hace tiempo se convirtió en una necesidad silenciosa, un gesto casi automático en mi día a día. Pinto prácticamente todas las semanas, y cada obra musical que compongo suele tener un cuadro asociado; a veces surgen de manera paralela, otras la pintura llega después, como un eco de lo ya escrito", explica el artista.

Su obra pictórica guarda una estrecha relación con su actividad musical, pero a diferencia de su música, su faceta artística se ha mantenido en la esfera privada a lo largo de su vida. La exposición 'Música sobre lienzo. En la mente de Francisco Coll' muestra cómo el discurso de la música y el espacio del lienzo conviven en la mente del artista a través de una selección de sus obras, procedente de sus estudios de Lucerna (Suiza) y Valencia.

Entre las obras seleccionadas destaca la pieza Concierto para piano, creada por Coll en paralelo a la composición de su Concierto para piano, que es un encargo de las orquestas sinfónicas de la Radio Bávara, Boston, Estado de São Paulo, Castilla y León y Melbourne y que estrena en España la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de Thierry Fisher, junto al pianista Kirill Gerstein.

La exposición también incluye un autorretrato del artista, la obra Serotonina, creada en paralelo a la composición de su Concierto para Violonchelo, retratos de diferentes compositores como T. L. de Victoria, I. F. Stravinsky o B. Bartók, entre otros, y una amplia colección de manuscritos con intervenciones visuales del artista que reflejan un proceso creativo dual: musical y plástico.

La coincidencia de ambos eventos permitirá disfrutar a los espectadores de los conciertos de una experiencia diferente: la posibilidad de contemplar las creaciones artísticas de Francisco Coll antes de escuchar su música. Colores, formas y sonidos conviven en la mente brillante de este compositor y sus obras podrán despertar la imaginación de quien las disfrute tanto en el pasillo de exposiciones del Centro Cultural Miguel Delibes, en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, junto al pianista Kirill Gerstein y en el recital que ofrecerá el solista de piano, este domingo, 12 de abril.

La exposición se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 10.00 a 14.00 horas. Domingos y festivos cerrado, excepto en días de concierto.

Francisco Coll es uno de los compositores españoles que más éxito tiene en el ámbito internacional. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Música 2025 en la modalidad de Composición y ha recibido encargos de algunas de las orquestas y conjuntos más importantes del mundo, como la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, la Orquesta Sinfónica de Londres, la Sinfónica de Cincinnati, la Royal Opera House-Covent Garden, la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, la Orquesta Sinfónica SWR, la Filarmónica de Múnich, la Sinfónica de Bamberg, la Orquesta Sinfónica de Toronto y el Ensemble Modern.

Su música se ha escuchado en festivales como Aldeburgh, Aix, Aspen, los BBC Proms, Verbier y Tanglewood. En la Temporada 2025-2026 de la OSCyL, Francisco Coll es compositor residente y sus composiciones han sido interpretadas en el programa 4, que presentó la obra Hímnica; en el programa 15, con el estreno del Concierto para piano, y también en el 38 Festival de Música Española de León y en las Jornadas de Música Contemporánea de la Fundación Juan de Borbón, en Segovia. Igualmente, sus obras se interpretarán en el marco del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FACYL) en Salamanca.