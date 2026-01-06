CCOO aboga por potenciar otras actividades además de la industria teniendo en cuenta desequilibrios y población de CyL

La secretaria general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha abogado por potenciar otras actividades productivas además de la industrial en función de los desequilibrios territoriales y la despoblación de las diferentes zonas de Castilla y León.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press la secretaria general de CCOO, Ana Fernández de los Muros, quien ha apostado por una política integral que trate "al menos" de minimizar los desequilibrios territoriales que hay en la Comunidad.

Aunque no se muestra "muy optimista" en que se pueda "dar la vuelta" a esta cuestión, considera que hay que "frenar la caída" de la población además de reducir los desequilibrios existentes en la Comunidad.

Fernández de los Muros ha incidido en el problema "tremendo" que hay en Castilla y León con las deslocalizaciones, con la llegada de multinacionales que se instalan con subvenciones y, "cuando les parece bien", cierran por motivos puramente "estratégicos" y empresariales, cuando además muchas veces se ubican en zonas rurales con un "acuciante" problema de desempleo y despoblación.

Por ello, considera que se debería apostar por todo lo que tiene que ver con las energías renovables y todo lo que hay alrededor en el sector industrial porque es una oportunidad. "Es decir, apostar por lo que es el futuro, a pesar de que algunos digan que no lo es, es lo que deberíamos hacer en Castilla y León y tenemos posibilidades de hacerlo porque precisamente es una comunidad autónoma que por su geografía nos lo permite", ha señalado.

En concreto, ha apuntado al liderazgo de la Comunidad en energías renovables, pero además cree que se podría potenciar mucho más todo lo que tiene que ver con la biomasa, algo que cree que "vendría bastante bien" para luchar contra los incendios, que han afectado gravemente este pasado año a la Comunidad, para lo que ha reclamado "explorar" una gestión forestal en relación con este ámbito.

Aunque Fernández de los Muros ha reconocido que "ya se van haciendo cosas", cree que todo esto hay que "irlo intensificando" dada la dificultad de atraer industria a Castilla y León, salvo de forma concreta en lugares como Valladolid donde ahora se producen algunos anuncios.

"Es muy difícil si tenemos un modelo como el que tenemos en Castilla y León, donde tenemos muchas dificultades para un empleo más técnico porque se van, porque aquí no tienen oportunidades", ha agregado la máxima responsable de Comisiones en la Comunidad, quien cree que hay muchísimas zonas con dificultades de servicios públicos, de transporte e incluso de comunicaciones, algo que hace "muy difícil" poder atraer empresas.

AYUDAS Y DESLOCALIZACIONES

En cuanto a los incentivos a través de subvenciones a empresas que en ocasiones después cierran y se marchan de la Comunidad, Fernández de los Muros ha recordado que el sindicato ha planteado incluso una propuesta para la regulación europea de las deslocalizaciones que tenga en cuenta los ámbitos rurales, que es lo que más "preocupa", con el fin de poner "freno" a que se vayan las empresas.

"En todo caso, cualquier subvención debería estar sujeta, lógicamente, a unos parámetros que tienen que ver con la creación de empleo, que sí que en algunos casos se pone encima de la mesa, pero con el mantenimiento también del empleo y de la propia empresa en el lugar en el que se ubique, porque si no es muy complejo", ha matizado.

Ana Fernández ha puesto como ejemplo de este tipo de casos las "amenazas" que periódicamente surgen en el ámbito de la automoción y ha señalado que recientemente se ha estado negociando el convenio colectivo de Horse y se ha llegado a un acuerdo. "Pero encima de la mesa siempre ha estado la posibilidad de que 'si esto no va bien, nos vamos a otro sitio'".

A este respecto, ha advertido de que esa amenaza "no puede ser constante" y hay que limitarla si se reciben ayudas porque otra cosa es que en el mercado libre se llegue, no se reciba ayuda alguna y, en ese caso, cada uno actúe desde su idea empresarial como le parezca. Sin embargo, cree que cuando se reciben ayudas públicas hay que "controlarlo".

Precisamente respecto al futuro del sector de la automoción, donde ha recordado que el sindicato siempre ha tenido una alta representatividad, se ha mostrado optimista pese a las amenazas de entrada de coches de otros países, pero ha reconocido la preocupación existente ante el efecto que puedan tener cuestiones como los aranceles que se anuncian en ocasiones, ante lo que cree que hay que estar "vigilantes".

En cualquier caso, considera que hay que seguir impulsando la trayectoria de la automoción en Castilla y León porque, de lo contrario, se podría llegar a una situación "preocupante".