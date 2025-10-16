CCOO acusa a la patronal de "bloquear" la negociación colectiva en CyL, con 45 convenios sectoriales pendientes

El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, y el secretario de Acción Sindical, Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, en la presentación del Balance de Negociación Colectiva 2025 - EUROPA PRESS

Avisa de que se podría empezar 2026 con 100 convenios sectoriales por negociar

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado a la patronal en Castilla y León que abandone la "conducta egoísta" que ha llevado al "bloqueo" de la negociación colectiva en la Comunidad, donde están pendientes de renovar 45 convenios sectoriales de los 69 que había por negociar a principios de año.

El secretario de Acción Sindical, Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, y el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, han presentado este jueves, 16 de octubre, el Balance de Negociación Colectiva 2025.

La Comunidad comenzó el año con 69 convenios colectivos sectoriales pendientes de negociar --que afectaban a 100.129 trabajadores--, de los cuales la mitad, unos 37, venían arrastrados de años anteriores, mientras 32 habían finalizado su vigencia a final de 2024.

Del total de 69, a 15 de octubre se han firmado y publicado solo el 35 por ciento, un total de 24, de los cuales 14 habían finalizado su vigencia en 2024 y diez corresponden a los que venían de años previos. Así, aún están pendientes de firmar y publicar 45 convenios, que afectan a más de 70.000 personas, ha advertido Fraile.

"Existe capacidad real para mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras en el ámbito de la negociación colectiva y un mejor reparto de los beneficios (...). Y, sin embargo, el ritmo de la renovación de los convenios colectivos está siendo muy lento", ha señalado, para acusar a la patronal de Castilla y León y las patronales territoriales en las provincias de tener una "actitud de bloqueo", de "avaricia y egoísmo", en negociación colectiva.

Fraile ha explicado que desde CCOO consideran que esta postura de "bloqueo" está motivada al haber estado esperando la patronal más claridad sobre la reducción de jornada, por lo que ahora confía en que "se incremente" el ritmo de renovación de los convenios.

En este sentido, ha avisado que de finalizar este año con los mencionados 45 convenios sectoriales pendientes de renovar y debido a que de cara a la negociación colectiva de 2026 habrá otros 68 convenios pendientes -- al finalizar su vigencia en 2025, con efecto sobre más de 146.000 personas--, el próximo 1 de enero se podría tener inconclusos más de un centenar de convenios.

Los salarios pactados en los convenios es otro de los puntos que ha abordado Fraile, quien ha precisado que hay una "tímida ganancia" de poder adquisitivo en el ámbito estatal, de 0,24 puntos, si bien es insuficiente al enfrentarse la población a problemas como el del precio de la vivienda.

En este contexto, ha instado a la patronal a que "abandone esta conducta egoísta" en la distribución de la riqueza y "desbloquee" la negociación de los convenios colectivos, de manera que estos "den respuesta" a los "problemas y necesidades de las personas trabajadoras".

"Esto es posible porque están en márgenes históricos en todos los sectores de la producción y también de los servicios y, por tanto, es una actitud reprochable la de la patronal", ha apostillado el secretario de Acción Sindical, Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO Castilla y León.

Asimismo, ha incidido en que no entiende que en el ámbito del Diálogo Social tripartito la patronal muestre "entendimiento, sin grandes problemas", y "se niegue al entendimiento" en el diálogo social bilateral en la negociación colectiva.

Además, sobre la reducción de la jornada labora, ha propuesto a la patronal en la Comunidad abrir una mesa de negociación para "implantar" las 37,5 horas semanales de jornada laboral en los convenios que se negocian, en línea con la reducción pendiente de aprobar a nivel estatal, y abordar también la distribución del tiempo de trabajo en cuatro días por semana.