CCOO afronta el relevo de Andrés que se va con deberes hechos y la intención de desaparecer del primer plano sindical

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO afronta desde hoy y hasta mañana el relevo de la nueva dirección de la organización en Castilla y León, donde Vicente Andrés dejará paso, previsiblemente, a Ana Fernández de los Muros, tras dos ciclos de mandato en los que considera que ha hecho los "deberes".

"No me voy con ninguna espinita clavada, la verdad es que no tengo la sensación de haber dejado grandes cosas por hacer y lo hago con una mezcla de sensaciones porque hoy acaba todo un ciclo", ha reconocido en declaraciones a los medios minutos antes de la inauguración del decimoter cónclave en Valladolid.

Andrés ha valorado el estado de una organización "histórica" que ya existía antes de que se configurara la propia Comunidad Autónoma y que se ha convertido en la "primera" fuerza sindical de Castilla y León.

En este sentido ha augurado un congreso "emotivo y de debate político muy apasionado", reflejo, en su opinión, de la organización, para recordar que como secretario general ha vivido momentos "históricos" como la Covid, "una situación difícil" que les hizo pasar "prácticamente a la clandestinidad para atender los miles de problemas de la gente desde casa".

Y, sobre todo, el "combate contra la extrema derecha" donde, ha criticado, llegaron para mandarles "a la cárcel o a una semi-ilegalización", pero que les hicieron "frente". "En esas dos cuestiones y creo que me voy contento, creo que estuvimos a la altura, hemos recuperado el diálogo social y ahí están ya los nuevos acuerdos, vuelta a la normalidad, no me voy con nada que me parezca importante que no lo haya hecho", ha continuado.

Sobre sus sensaciones personales, ha reconocido necesitar "una desescalada", al suponer "un corte en seco" de su vida sindical por lo que, a partir de mañana, asumirá "responsabilidades" en un tema como la cooperación sindical y humanitaria a través de una de las fundaciones de la organización. "He elegido uno de los caminos donde yo no haré sombra o no estaré al lado de la persona que me va a sustituir, porque lo mejor que podemos hacer los que ya dejamos las responsabilidades es desaparecer. No habrá tentación ni interpretaciones de tratar de influir en lo que la nueva persona vaya a hacer, que será absolutamente libre de hacer lo que sea, de lo que quiera, su forma, su estilo. Lo que está claro es que dará la continuidad a esta organización de 47 años porque cambia el conductor pero no cambia la carroza", ha añadido.

Andrés ha detallado que el pasado año CCOO en Castilla y León tuvo 70.000 afiliados, cuenta con 6.500 delegados en cerca de 5.000 empresas y 600 convenios colectivos "que negociar para casi medio millón de trabajadores de Castilla y León".

"Por lo tanto, estamos hablando de una organización que tiene una responsabilidad en la sociedad importante. También en un espacio de hacer comunidad, estamos en procesos de diálogo social, una vez recuperados, muy intensos. Estamos en órganos de participación institucional en el conjunto de la comunidad, en torno a 500 órganos de participación. Por lo tanto, el volumen de implicación de la Organización de Comisiones Obreras en las empresas y en la sociedad es importante", ha resumido.