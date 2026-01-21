CCOO amplía el homenaje a Serafín Holgado, asesinado en el atentado de los 'Abogados de Atocha', y alerta sobre VOX

CCOO amplía el homenaje a Serafín Holgado, asesinado en el atentado de los 'Abogados de Atocha'. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras en Salamanca ha ampliado el homenaje que anualmente realiza a Serafín Holgado, el salmantino asesinado en el atentado de los 'Abogados de Atocha' que tuvo lugar el 24 de enero de 1977.

Tal y como ha apuntado el secretario general de CCOO en Salamanca, José Fernando Luengo, en este 49 aniversario del atentado "que quería frenar la democracia al matar a gente y dar miedo", recordarán a Holgado "no solo en la fecha de los asesinatos, sino también el día 23 y el 26".

Durante la tarde del 23 de enero, a las 19.00 horas, en el Centro de la Memoria Histórica, se presentará el documental '7 días de mayo', al que asistirá su directora, Rosana Pastor. El día 24, que coincide con la fecha de los asesinatos, a las 11.00 horas se realizará el tradicional homenaje en la sede de CCOO, para acudir después a las 12.00 horas al cementerio para hacer el homenaje en la tumba de Holgado.

Luengo ha añadido, además, que ya están preparando los actos que se llevarán a cabo el próximo año, momento en el que se cumplirán los 50 años del asesinato.

El lunes 26, también a las 19.00 horas en el Centro de la Memoria Histórica, se realizará la presentación del libro de Alejandro Ruiz Huerta, compañero que sobrevivió al atentado, 'Violencia, Compasión, Memoria', que estará dirigida por Enrique Cabero.

Luego ha querido subrayar cómo en 1977, a pesar del atentado, "la sociedad civil hizo grandes manifestaciones y salió a la calle para protestar y conseguir una democracia más sólida".

Serafín Holgado, tal y como ha recordado el secretario general de CCOO, era estudiante de Derecho de la Universidad de Salamanca que comenzó a trabajar en los Abogados de Atocha de Madrid, entonces "vinculado al movimiento comunista y a CCOO, ya que asesoraban a trabajadores y asociaciones vecinales".

José Fernando Luego, además, ha lamentado que actualmente vivimos un momento delicado de la democracia "porque la derecha se va a la extrema derecha radical y se ve día tras día al acusar al Gobierno de dictadura y aprovechar cualquier circunstancia, incluido el accidente de Granada, para criticarle. Se radicalizan cada vez más y va a llevar a que la extrema derecha tenga la posibilidad de gobernar y retroceder a la Dictadura, si no se es listo", ha advertido.