CCOO avisa de que el 40% de la población reclusa de CyL podría presentar problemas de salud mental

SALAMANCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha avisado de que alrededor del 40 por ciento de la población reclusa de Castilla y León podría presentar problemas de salud mental, una "grave" situación que denuncia el sindicato tras las últimas agresiones en la prisión de Topas (Salamanca) y el aumento de incidentes.

Esta situación que constituye "un problema de enorme gravedad", ha señalado el sindicato, para incidir en que la situación en la prisión de Topas es un ejemplo "especialmente ilustrativo", ya que en abril de este año CCOO ya alertó de que el centro contaba únicamente con dos médicos para una Relación de Puestos de Trabajo que contempla nueve plazas y con una población reclusa al alza y cercana a 1.300 reclusos.

Según han trasladado desde CCOO en un comunicado recogido por Europa Press, la falta de profesionales "impide garantizar un seguimiento sanitario adecuado, dificulta la detección y el tratamiento de las patologías mentales", una situación que, a su juicio, deja a las plantillas penitenciarias "en una situación de especial vulnerabilidad".

En este marco, CCOO ha exigido una serie de medidas "urgentes" a la Administración pública para paliar la "insuficiencia de recursos sanitarios, la falta de profesionales y la ausencia de dispositivos especializados para atender adecuadamente a quienes necesitan asistencia psiquiátrica".

En concreto, la organización ha reclamado el refuerzo inmediato de las plantillas sanitarias, la incorporación de atención psiquiátrica estable y presencial, la transferencia efectiva de la sanidad penitenciaria a la Comunidad, así como el refuerzo de la prevención de riesgos laborales y protección de las plantillas, y la revisión de estas y de las condiciones de trabajo.

CUESTIÓN DE SEGURIDAD LABORAL

Por otra parte, CCOO ha reivindicado que defender una atención sanitaria digna para las personas internas es también "defender la seguridad y la salud" de quienes trabajan diariamente en las prisiones.

En este sentido, han asegurado que no se puede exigir a los trabajadores penitenciarios que suplan con su esfuerzo, profesionalidad y compromiso las carencias estructurales de la Administración.

Así, ha aseverado que las prisiones necesitan profesionales sanitarios, psiquiatras, psicólogos, enfermería y equipos multidisciplinares, así como recursos especializados y una planificación que responda a las necesidades reales de cada centro.

CCOO ha insistido en que "la Administración no puede seguir mirando hacia otro lado mientras aumenta la complejidad de la población reclusa y los recursos disponibles continúan siendo insuficientes".