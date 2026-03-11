CCOO condena el presunto asesinato machista en Miranda (Burgos) y censura la persistente violencia contra la mujer

Agentes de la Policía Nacional trabajan en el lugar de los hechos, a 11 de marzo de 2026, en Miranda de Ebro, Burgos, Castilla y León (España). El incendio en una vivienda de la localidad ha provocado la muerte de tres mujeres ha sido "provocado" por una - Tomás Alonso - Europa Press

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León ha condenado el presunto asesinato machista en el incendio de un edificio de Miranda de Ebro (Burgos), que le ha costado la vida a tres mujeres y en el que han resultado heridas cuatro personas, entre ellas dos menores.

La secretaria de mujeres de CCOO CyL, Yolanda Martín, ha expresado su más rotundo rechazo a la violencia machista y ha exigido el compromiso de los gobiernos para erradicar este gravísimo problema social.

"Toda nuestra exigencia a los poderes públicos" para lograr medidas eficaces en la prevención, la educación, la asistencia y la reparación a las mujeres", ha asegurado.

Además, en vísperas de las elecciones autonómicas, ha instado a la ciudadanía a que valore las propuestas electorales que contemplan medidas para terminar contra la violencia de género.

La sindicalista ha denunciado públicamente "el avance de los discursos negacionistas, que amenazan las políticas de igualdad" contra los que considera que toda la sociedad tiene que reaccionar y ha advertido que "no se puede negar un problema gravísimo". Además, Martín ha señalado que este terrible hecho recuerda que se tiene que seguir luchando para "terminar con el feminicidio".

Por último, la secretaria de mujeres recuerda que CCOO pone al servicio de las mujeres que sufren violencia machista "todas sus herramientas y estructura", para que ninguna esté sola, "ni dentro ni fuera del trabajo".