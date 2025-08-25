CCOO critica el "abandono" en las residencias de mayores, con "tres profesionales para cuidar 114 personas"

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO CyL exige más inversión y mejores condiciones laborales al generar "una situación de emergencia"

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Castilla y León ha criticado el "desidio y abandono" en el cuidado de las residencias de mayores al solamente disponer de "tres profesionales para la atención y el cuidado de 114 personas mayores" en algunos centros, además de que la Federación Regional de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha exigido "más inversión y mejores condiciones laborales" por la escasez de recursos que genera una "situación de emergencia".

CCOO ha alertado de que muchas empresas del sector incumplen "de forma sistemática" los ratios mínimos de personal según la normativa vigente y considera que "ponen en riesgo la salud y la vida tanto de residentes como de las trabajadoras".

Además, la federación ha reclamado estos hechos especialmente "graves" en León, donde consideran que "se ha llegado a situaciones que podrían constituir delito de malos tratos y abandono en el cuidado de los residentes y explotación de las trabajadoras" y han situado a la Junta como "principal responsable del cuidado de las personas mayores".

Así, CCOO, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que el decreto que regula los requerimientos técnicos de las empresas data del 2001 y la propuesta que ha presentado recientemente la administración para actualizar dichos requerimientos "no soluciona las necesidades del sector", por lo que el sindicato ha presentado alegaciones al documento en tres ocasiones y sin que se hayan tenido en cuenta ni recibido una respuesta a las peticiones de reunión con los responsables de la Consejería.

Como ejemplos, la Federación ha reseñado un centro gestionado por la empresa Aralia en el que ha denunciado "reiteradas veces" los incumplimientos y falta de personal y donde ha llegado "al extremo" de que "tan solo tres gerocultoras tienen que atender a 114 residentes; incluso durante un turno completo se mantuvo toda una planta con grandes dependientes sin poder atender".

"Una situación insostenible, que se repite y que imposibilita prestar unos cuidados mínimos y dignos, como la ayuda para comer, asearse, hidratarse o evitar complicaciones como úlceras por presión", ha criticado CCOO.

Asimismo, otra residencia gestionada por Bouco se encuentra actualmente rozando el 50 por ciento de su plantilla habitual debido a vacaciones, bajas, vacantes sin cubrir e incidencias varias, además de que consideran que es una situación que "agrava el desamparo de los mayores, las condiciones laborales y el sentimiento de impotencia de los profesionales", lo que se traduce en un "sector poco atractivo para trabajar".

RECLAMACIONES

CCOO ha insitido en que estos casos "no son aislados, sino la consecuencia de un modelo de gestión fallido que sacrifica la calidad asistencial por intereses económicos avalado por la Junta", que "presume de modelo" y "ni atiende ni inspecciona".

Además, ha recordado que determinadas actuaciones como el abandono asistencial y la omisión de deberes de cuidado podrían constituir "un delito tipificado en el Código Penal".

CCOO ha reclamado "la adaptación de las ratios a las necesidades sanitarias y sociales reales en todas las categorías, la creación de una bolsa de empleo para suplir las carencias durante todo el año, la realización de inspecciones rigurosas y no anunciadas, con sanciones ejemplares a las empresas incumplidoras y la apertura de un diálogo real con los sindicatos para diseñar un modelo de atención digno para profesionales y usuarios".

Además, CCOO trabaja en la nueva plataforma para la negociación del IX Convenio con el objetivo de "dignificar las condiciones laborales del personal de la dependencia, con mejores salarios y calidad profesional".

La coordinadora de la Federación de Sanidad de CCOO en León, Dulcinea Álvarez Alario, ha manifestado que "no puede normalizarse que tres profesionales tengan que hacerse cargo de 114 vidas" y ha criticado que "es una situación salvaje, indigna de una sociedad avanzada, que evidencia el fracaso del modelo de concertadas avalado por la Junta".

"La vida de las personas mayores no puede supeditarse al beneficio económico", ha añadido Álvarez Alario, quien ha exigido que la Consejería de Familia y la patronal "asuma sus responsabilidades y deje de mirar hacia otro lado".