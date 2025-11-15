CCOO CyL alerta del "colapso administrativo" en los centros educativos y convoca movilizaciones

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León ha alertado de que la "falta estructural" de personal administrativo en los centros y direcciones provinciales de Educación pone en riesgo el correcto funcionamiento del sistema educativo, y ha convocado una concentración el 4 de diciembre frente a la Consejería del ramo ante la "ausencia de propuestas eficaces" por parte de la Junta.

La organización ha detallado que un estudio realizado de riesgos psicosociales del colectivo con unos resultados que el sindicato califica como "catastróficos" y que se trasladaron a la Consejería en junio pero no se ha recibido respuesta ni constatado que se hayan tomado medidas efectivas para dotar de más personal a las plantillas, mejorar la formación y la coordinación de las funciones.

El número, "ya escaso, de 939 puestos disponibles, incluyendo tanto en las direcciones provinciales como los centros educativos, hay que señalar que un 25 por ciento están vacantes y casi un 40 están ocupados de forma temporal", ha lamentado el sindicato.

Pero estas cifras, "ya preocupantes, se agravan hasta lo insoportable si se analiza el detalle de los centros", donde de 282 puestos, casi el 52 por ciento están vacantes y un 20 ocupados de forma temporal.

"La falta de previsión y de cobertura de vacantes acarrea problemas psicosociales al personal afectado y repercute negativamente en personal docente y laboral de los centros", ha asegurado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta situación provoca un "deterioro manifiesto" de una calidad educativa pública que se sostiene gracias al ejercicio, "no suficientemente reconocido", de responsabilidad y vocación de personal docente y laboral para contrarrestar la irresponsabilidad y "dejación" de funciones de la Junta que tiene agotado a todo su personal.

Por todo ello, CCOO ha reclamado a la Consejería de Educación a que dote de inmediato a estos servicios de los recursos humanos necesarios para garantizar la salud de su personal, el respeto a las condiciones laborales y el correcto funcionamiento de los centros, y priorizar lo que "verdaderamente importa".