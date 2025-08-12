CCOO CyL reclama un operativo cien por cien público contra los incendios ante la "ineficacia" del modelo actual

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Castilla y León, ante la dramática situación vivida estos días debido a múltiples y simultáneos incendios forestales que se han producido en Ávila, León, Palencia y Zamora, ha reclamado un operativo cien por cien público tras comprobarse la "ineficacia" el actual modelo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Tras recordar que Castilla y León es un territorio eminentemente forestal, ya que el 51% del total de la superficie de la Comunidad está catalogada como tal, el sindicato recuerda el valioso patrimonio natural que atesora y que genera importantes beneficios ambientales, sociales y económicos, de ahí que, como así añade, la conservación y mejora de los montes y los cambios en la gestión forestal son procesos indispensables que deben servir para frenar las amenazas que se ciernen sobre los bosques, entre ellas los grandes incendios forestales cada vez más voraces debido al calentamiento global que cada año arrasan grandes superficies con los consiguientes daños ecológicos, económicos, personales.

Ante ello, el sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, urge abordar una gestión eficaz de la interfaz urbano-forestal y la implementación de planes de autoprotección de los municipios con riesgo. Además, en el caso de las Médulas, considera "especialmente preocupante" que este espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO haya demorado la elaboración de un Plan Integral de gestión, actualmente en su fase inicial de elaboración, después de que el anterior de 2013 quedase derogado hace más de un año.

"El modelo de operativo defendido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León está mostrándose ineficaz para hacer frente a la realidad de incendios forestales", por lo que CCOO manifiesta su rechazo a la gestión de prevención y extinción de incendios de la Administración autonómica.

La organización sindical defiende desde hace años un operativo público, bien dimensionado, eficaz, formado, profesional y bien organizado. Lo ha reivindicado en multitud de ocasiones y entiende que el operativo que existe ahora en Castilla y León tiene todavía "mucho margen de mejora".

OPERATIVO SOBREPASADO

"En estas situaciones extremas salen a la luz las evidentes carencias existentes, dejando al monte vulnerable ante la multitud de incendios que sobrepasan la capacidad de extinción de los medios. El operativo flexible del que hacen gala, cuando se tiene que estirar, como en estos casos, se rompe y se rompe por completo, dejando enormes lagunas por donde se cuelan más incendios y que intentan cubrirse con jornadas interminables, extenuantes, en ocasiones de más de 15 y de 20 horas de trabajos de extinción, poniendo en riesgo la salud y la vida de las bomberas y bomberos forestales", denuncia la organización sindical.

"Las lamentables manifestaciones del consejero de Medio Ambiente este fin de semana sobre sus costumbres de alimentación rayan la falta de respeto a los bomberos forestales, que en las condiciones en las que están trabajando estos días no solo soportan el calor extremo del incendio y de la propia ola de calor que estamos padeciendo, sino que también y en multitud de ocasiones tienen que esperar horas para poder comer un poco de fruta y un bocadillo, o cuando después de jornadas extenuantes, tienen que dormir en un polideportivo municipal con cama tipo somier plegable", censura CCOO, quien por ello espera que el consejero se replantee este tipo de afirmaciones "tan desafortunadas".

Y es que después de dos años de "indulto climático", con dos veranos muy favorables, se vuelve a la situación de 2021 y de 2022, al recuerdo de los incendios de la Sierra de la Paramera y La Serrota en Ávila y de la Sierra de la Culebra en Zamora, para dar cuenta de que el operativo es "insuficiente, que las privatizaciones solo suponen precarización, malas condiciones de trabajo y que son incompatibles con un servicio público eficaz".

El sindicato sigue reclamando el cumplimiento íntegro del acuerdo para la mejora del operativo firmado en 2022, que supuso un avance importante pero que, como así apunta, tiene todavía un amplio margen de mejora.

CCOO de Castilla y León reconoce el esfuerzo de las personas trabajadoras del operativo de incendios forestales, tanto de la Comunidad como de otras, que están luchando contra los incendios. Sin embargo, denuncia que la falta de recursos humanos y materiales está obligando a las personas trabajadoras a cubrir carencias y poniendo en riesgo su salud y su vida.