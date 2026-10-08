CCOO denuncia ante Educación el impago de nóminas a las intérpretes de lengua de signos en centros públicos de CyL

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León ha denunciado el incumplimiento salarial de la entidad adjudicataria del servicio público de interpretación y mediación en Lengua de Signos Española (ILSE) para el alumnado con discapacidad auditiva en los centros docentes públicos de la Comunidad.

Según ha explicado la organización sindical en un comunicado, la dirección de recursos humanos de la adjudicataria notificó el pasado 5 de octubre a la plantilla, mediante correo electrónico, la imposibilidad de abonar puntualmente los salarios correspondientes. La empresa trasladó a las trabajadoras la demora en el pago invocando "problemas de liquidez y retrasos de cobro ajenos al personal".

Desde CCOO han calificado esta situación de "inadmisible e ilegal", al recordar que el XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad establece en su artículo 29.3 la obligación de abonar las retribuciones a mes vencido y dentro de los cinco primeros días naturales de cada mes, por lo que este retraso vulnera asimismo el artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Ante la "gravedad" de los hechos, el sindicato ha remitido un escrito formal a la consejera de Educación de la Junta, María Pardo Álvarez, para exigirle que "intervenga y medie de manera urgente" ante la adjudicataria con el fin de "obligarla a cumplir sus obligaciones laborales".

Asimismo, ha reclamado que se vele por el "cumplimiento estricto" de los pliegos de condiciones y se apliquen, si fuera necesario, "los mecanismos de fiscalización, apercibimiento o sanción previstos en la Ley de Contratos del Sector Público".

De igual forma, la organización sindical ha considerado que la "única medida" que puede garantizar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales "es que la gestión pase a ser asumida directamente por la Junta", para evitar así que la empresa "que pugne más a la baja" sea la que lo gestione.

Además, desde CCOO se ha señalado a la Consejería de Educación como "responsable final" del servicio y se ha advertido de que esta situación se suma a un "goteo constante" de incumplimientos por parte de la adjudicataria, que ya presentó "problemas" con el abono de nóminas a finales del curso pasado "e intentó modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo".

Por ello, el sindicato ha exigido la "regularización inmediata" de las cantidades adeudadas y ha avisado de que emprenderá acciones legales, administrativas y movilizaciones, incluidas denuncias ante la Inspección de Trabajo y el reclamo de intereses de demora, si no se soluciona "a la mayor brevedad".