CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo a la empresa de los dos extranjeros que se encaramaron en una grúa en Burgos

BURGOS 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado en la Inspección de Trabajo de Burgos una denuncia contra la empresa de los dos trabajadores que el sábado decidieron subirse a una grúa de 40 metros de altura como medida de protesta por el impago de sus salarios.

Después de tres horas, aceptaron abandonar la grúa gracias a la mediación del trabajador del CITE de CCOO en Burgos, quien pudo dirigirse a ellos en su idioma, árabe, y un imán.

Una vez que el sindicato tuvo conocimiento de que no solo se les adeuda tres mensualidades, sino que no tienen contrato de trabajo, decidió presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo ante la sospecha de un caso de explotación laboral, han informado a Europa Press fuentes de CCOO.

El sindicato ha incidido en que la lucha contra la explotación laboral y la economía sumergida es una cuestión de justicia social y de competencia leal y quienes cumplen con la ley no pueden verse perjudicados frente a los que la vulneran sistemáticamente los derechos de sus empleados.

REGULARIZACIÓN

En este contexto, el sindicato ha apuntado que precisamente este lunes comienza el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes.

"Exigimos más controles y sanciones ejemplares, porque estas situaciones son absolutamente inaceptables: se vulneran los derechos laborales más básicos y la dignidad de las personas trabajadoras", ha señalado Comisiones, que ha añadido que el modelo actual permite que algunos empresarios "sigan enriqueciéndose a costa de la vulnerabilidad de otras personas".

Además, ha recordado que, recientemente, la propia Junta de Castilla y León junto a la Fundación Laboral advertía del déficit de mano de obra en el sector de la construcción, que requiere entre 25.000 y 30.000 trabajadores para hacer frente al incremento de la actividad registrado en los últimos años.

"Mientras la patronal habla de una crisis de vacantes, desde CCOO denunciamos una crisis de condiciones, porque el problema se solucionaría si se eliminara la precariedad y se cumpliera estrictamente la legalidad laboral en las obras", ha afirmado el sindicato.