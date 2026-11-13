CCOO denuncia una nueva "ilegalidad" de Sanidad por pactar con CESM fuera de la Mesa Sectorial

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Castilla y León (FSSCCOO-CyL) ha criticado una "nueva ilegalidad" de la Consejería de Sanidad en materia de negociación colectiva tras publicarse un acuerdo con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), un sindicato médico que no tiene representación en la Mesa Sectorial.

Según ha informado la organización sindical en un comunicado recogido por Europa Press, este pacto aborda materias objeto de negociación en el ámbito de la Mesa Sectorial, lo que "vulnera" la negociación colectiva recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público y representa un "agravio comparativo" para el resto de categorías profesionales del sistema sanitario público de la Comunidad.

El sindicato ha recordado que esta forma de proceder ya fue cuestionada judicialmente a raíz de una demanda presentada por CCOO, que derivó en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid.

Dicho fallo declaró contraria a derecho y nula la actuación de la Administración respecto a dos acuerdos similares de 2024 por "vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva".

Para CCOO, resulta "especialmente" grave que, tras ese pronunciamiento judicial, la Consejería "vuelva a incurrir en negociaciones carentes de legitimidad, con el agravante de hacerlo con un sindicato que no tiene representación en la Mesa".

Asimismo, ha insistido en que ya están creados grupos de trabajo derivados de la propia Mesa Sectorial en los que están representadas todas las organizaciones sindicales del ámbito sanitario y donde deben abordarse las mejoras retributivas y laborales.

En este sentido, la federación ha calificado de "falta de respeto y mala fe negocial" que no se convoque el grupo de retribuciones mientras el consejero negociaba con una organización sin representación en dicho órgano, y ha advertido de que este "pseudo acuerdo" incide en un marco de "privilegios sectarios" dentro de un sistema con múltiples categorías necesarias.

Por ello, el sindicato ha exigido al consejero de Sanidad que abandone esta "política de acuerdos excluyentes", respete los "cauces legales" y convoque los grupos de trabajo ya constituidos para garantizar una negociación "transparente con participación de todas las organizaciones legitimadas e igualdad de oportunidades".

"La negociación colectiva se respeta y se ejerce en la Mesa Sectorial, no con acuerdos entre amigos", ha concluido la organización, que ha avanzado que buscará la "unidad de acción con el resto de representantes sindicales legitimados".