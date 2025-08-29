CCOO denunciará a la Junta por delito contra la salud de las personas que trabajan en el operativo contra incendios

Acusa al Ejecutivo autonómico de "ignorar" las denuncias y quejas acumuladas "durante años" por la organización

Comisiones Obreras denunciará a la Junta de Castilla y León por delito contra la salud de las personas que trabajan en el operativo contra incendios durante la oleada de fuegos que ha afectado a varios puntos de la Comunidad.

Así lo ha anunciado este viernes la secretaria general de CCOO de Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, quien ha asegurado que "no basta con culpar al Gobierno central o a la coordinación institucional, hay que asumir responsabilidades y errores desde la Comunidad".

A este respecto, ha señalado que el problema es el "incumplimiento reiterado" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que "desoye" a la Inspección de Trabajo y tienen un operativo híbrido entre público y privado y no dota ni apuesta por un operativo 100% público.

La máxima responsable del sindicato en la Comunidad ha incidido en la necesidad de tener un operativo 100 por ciento público que trabaje los 365 días del año, en condiciones seguras y dignas, que invierta en prevención.

Además, ha reclamado que las ayudas para la reconstrucción de las zonas declaradas como catástrofe y de las personas afectadas sean "ágiles y suficientes".

También ha pedido la dimisión inmediata del consejero de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, su equipo y la puesta en marcha de un nuevo modelo de operativo "público y con garantías laborales, que sitúe la prevención, la dignidad y la salud de las personas en el centro".

INCUMPLIMIENTOS "SISTEMÁTICOS"

Precisamente, CCOO ha explicado que ha denunciado de forma "sistemática los incumplimientos" en materia de salud laboral ante la Inspección de Trabajo, en temas tan graves como la regulación de la jornada máxima en 12 horas, que ahora se están haciendo 15 y hasta 20 horas diarias; condiciones de los puestos de trabajo por la exposición al humo y sustancias cancerígenas y el uso de los Equipos de Protección Individual (EPI), ya que solo cuentan con uno por persona trabajadora y la administración se debe ocupar de lavarlo.

La última de estas denuncias se presentó justo hace un año, en agosto de 2024, y en febrero de 2025 la inspección de Trabajo volvió a dar la razón al sindicato en todos los incumplimientos denunciados.

Estos requerimientos de la inspección de trabajo, ha remarcado el sindicato, son obligatorios, y la Administración debe cumplirlos, ya que el Ministerio de Trabajo no puede sancionar a la Junta, como hace en el caso de las empresas privadas.

"Pero la Junta no cumple con sus obligaciones, por lo que CCOO tiene que acudir a la vía penal, exigir responsabilidades políticas y reclamar un cambio de modelo de operativo público", ha lamentado la organización.