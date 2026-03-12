CCOO guarda silencio por los asesinatos de Miranda (Burgos) y pide no votar al "negacionismo" de la violencia de género

Minuto de silencio convocado por CCOO a las puertas del Centro Cívico Rondilla. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Castilla y León ha guardado un minuto de silencio por los tres víctimas de violencia de género en un incendio provocado el martes en Miranda de Ebro (Burgos) en un acto en el que su secretaria general, Ana Fernández de los Muros, ha hecho un llamamiento para que el día 15, cuando se celebran elecciones autonómicas, no se vote al "negacionismo" de la violencia de género.

Así lo ha expresado en el Centro Cívico Rondilla --aunque el minuto de silencio se ha guardado en todas las sedes del sindicato--, donde se ha celebrado un acto público sobre pensiones y Dependencia que ha estado precedido de un minuto de silencio en recuerdo a las tres mujeres asesinadas, de 78, 58 y 23 años tras un incendio provocado en el que resultaron heridas varias personas, entre ellas dos menores de 11 y 7 años.

En este marco, Fernández de los Muros ha hecho un llamamiento, principalmente dirigido a las mujeres pero también a toda la ciudadanía en general para que "reflexione" cuando acuda a votar el día 15 y se intente "acabar con quienes promueven desde la política el negacionismo, un negacionismo cada vez más evidente contra la violencia de género y contra todas las violencias hacia las mujeres".

En la misma línea se ha expresado la secretaria de mujeres de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín, quien ha condenado el crimen cometido el martes y ha exigido a las administraciones tomar medidas, al igual que ha pedido que jueces y fiscales lo hagan, ya que el detenido por los asesinatos de Miranda tenía dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años y la fecha de cumplimiento de prisión se había fijado para el 20 de febrero.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.