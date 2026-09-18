CCOO insta a la Junta de Castilla y León a no usar a los menores extranjeros como arma política

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Castilla y León ha acusado a la Junta de utilizar a los menores extranjeros no acompañados como instrumento electoralista, en lugar de asumir las competencias atribuidas por la legislación española y la normativa internacional. La organización sindical ha salido así al paso de las recientes declaraciones realizadas por representantes del Ejecutivo autonómico en materia de infancia y migraciones.

En este sentido, el secretario de migraciones de CCOO CyL, Javier Moreno, ha aconsejado al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que no utilice a las personas menores como arma política contra el Gobierno central. Moreno ha calificado esta postura de actitud irresponsable tras señalar Fernández Carriedo que la administración autonómica explorará la posibilidad de repatriar a estos menores argumentando que es una prioridad que estén con sus familias.

Desde la central sindical, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se ha recordado que tanto la legislación española como la normativa internacional obligan a los poderes públicos a garantizar la protección de la infancia, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. Asimismo, ha remarcado que se trata de menores en situación de especial vulnerabilidad que están tutelados por la propia Junta de Castilla y León porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellos.

Por este motivo, CCOO ha reclamado al Gobierno autonómico que explique si prevé contactar directamente con las familias en los países de origen o si la propuesta responde únicamente a un titular con fines electoralistas. Además, el sindicato ha rechazado la oposición expresada por el vicepresidente primero y consejero de Desregularización, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ante cualquier reparto de menores no acompañados.

Finalmente, la representación sindical ha criticado la ausencia de la Junta en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra Sira Rego, donde se aprobó el reparto de 35 millones de euros para financiar la acogida, actitud que ha calificado de "xenófoba y racista".