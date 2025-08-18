CCOO lamenta la muerte de un bombero en León y reclama "responsabilidad y medidas urgentes"

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha lamentado el fallecimiento de un bombero de 57 años en un accidente de una autobomba en las labores de extinción de un incendio en Espinoso de Compludo (León) y ha reclamado "responsabilidad a las autoridades y medidas urgentes" en el marco de la ola de incendios que afecta a la provincia con el fin de garantizar "más medios, condiciones dignas y tiempos de descanso para los trabajadores de extinción".

El sindicato, en sendos comunicados de la Unión Comarcal de El Bierzo y la Unión Provincial de Soria recogidos por Europa Press, ha señalado que el accidente produjo cuando una autobomba Charlie C37 del destacamento de Soria, con un conductor y un peón a bordo, se retiraba del incendio para descansar. Según ha explicado, la pista forestal presentaba una fuerte pendiente y, por razones que se desconocen, el vehículo se aproximó al talud, volcó y cayó por un terraplén, lo que causó la muerte del conductor y heridas a su acompañante.

CCOO ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del brigadista fallecido y su apoyo al trabajador herido, a quien ha deseado una "pronta" recuperación.

La organización sindical considera que este accidente no se hubiera producido si la Junta de Castilla y León "hubiera asumido sus competencias y cumplido los acuerdos del Diálogo Social" y ha recordado que "no hay un operativo antiincendios durante todo el año".

En este marco, ha hecho un llamamiento al Gobierno autonómico para que cumpla estos acuerdos y apueste por un plan de prevención y extinción de incendios "acorde a las necesidades de una comunidad autónoma muy grande y con un valor medioambiental e histórico que se puede perder".

OPERATIVO "PRECARIO"

La organización sindical ha subrayado que estos hechos "no son inevitables", sino consecuencia de un operativo "precario y mal dimensionado", con falta de personal y privatización de los servicios, lo que "ha llevado a este destrozo patrimonial y a la muerte de tres personas en León".

En este sentido, CCOO ha insistido en que la vida de los trabajadores debe situarse "en primer lugar" y ha reclamado una dotación "suficiente" de recursos humanos y materiales, la profesionalización y estabilización del empleo en la lucha contra incendios y unas condiciones laborales seguras y con descansos adecuados.

El sindicato ha recalcado que no se puede seguir "improvisando ni dejando en manos de la precariedad" una tarea de la que dependen tanto la vida de los brigadistas como la seguridad de pueblos enteros y la protección del patrimonio natural.

"Ya son tres las vidas perdidas en esta tragedia, una cifra inaceptable que obliga a reforzar de inmediato la seguridad, los medios y las condiciones del personal de extinción", han concluido desde CCOO.