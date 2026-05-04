CCOO lamenta la muerte de un trabajador en las obras de la VA-20 en Valladolid y reclama extremar la seguridad laboral

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León ha lamentado la muerte de un trabajador de 63 años en la obras de asfaltado que se llevan a cabo en la Ronda Interior VA-20 de Valladolid y ha reclamado que se extreme la seguridad laboral.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del trabajador tras sufrir el atropello de un camión a la altura del kilómetro 10,3 de la VA-20, a la altura de la calle Cobalto, poco antes de las 11.22 horas, cuando se ha dado aviso al 112.

El sindicato ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a sus familiares, amistades y compañeros, al tiempo que ha subrayado la gravedad de este nuevo accidente laboral mortal.

CCOO ha insistido en la necesidad de "extremar" las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales, especialmente en entornos de obra con presencia de maquinaria pesada, para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

"El estricto cumplimiento de la prevención de riesgos laborales no puede ser negociable; en entornos con concurrencia de empresas, la coordinación de actividades debe ser real, efectiva y permanente para garantizar que ninguna tarea se realice sin las condiciones de seguridad adecuadas", ha subrayado el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile.