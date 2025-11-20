CCOO observa "posibles irregularidades" en el proceso selectivo para 13 plazas de Policía Municipal en Valladolid

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras de Castilla y León ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Valladolid al observar "posibles irregularidades" en el proceso selectivo para 13 plazas de Policía Municipal, en el que afirman que "parece" que en uno de los ejercicios prácticos se incluyeron párrafos que coinciden "de manera literal con un supuesto previamente trabajado en una academia de la ciudad".

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha recalcado la necesidad de garantizar la transparencia y la confianza en los procedimientos públicos para evitar que este tipo de situaciones empañen la integridad del proceso selectivo.

Por su parte, el concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco, ha asegurado que la asesoría jurídica del Consistorio estudia los "indicios" apuntados por el sindicato y ha solicitado al Tribunal del proceso selectivo "celeridad" para resolver el asunto. De hecho, ha apuntado una reunión en la tarde de este jueves para "tomar una decisión" para "garantizar la igualdad de oportunidades, mérito y capacidad" de los aspirantes.

Concretamente, CCOO ha trasladado la "sospecha" de que el contenido de uno de los ejercicios prácticos realizados en la jornada de este miércoles "podría haber estado relacionado con materiales de una academia local, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y la limpieza del proceso".

Este ejercicio constaba de dos partes, una de las cuales "coincidía de manera literal con un supuesto previamente trabajado en una academia de la ciudad".

La organización sindical ha lamentado que este tipo de situaciones "generen un gran malestar entre los y las opositores y opositoras, que ponen en juego su esfuerzo y dedicación en un proceso que debe ser imparcial y justo".

Para CCOO ésto supone la "sospecha" de que un ejercicio práctico "haya podido ser filtrado o estar relacionado con una academia privada", lo que aseveran que "pone en entredicho la integridad de todo el proceso".

CCOO ha instado al Ayuntamiento de Valladolid a "ofrecer una explicación pública y detallada sobre los hechos y a tomar las medidas necesarias para disipar cualquier duda sobre la imparcialidad del proceso", al tiempo que ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los opositores y continuará vigilante para que se respeten los principios de igualdad y transparencia en todos los procesos selectivos del Ayuntamiento de Valladolid.

Poco después, el concejal de Hacienda y Personal, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha explicado que el Tribunal, "como en cualquier oposición, es soberano en las pruebas de acceso a la función pública para la toma de cualquier decisión".

Por ello les ha solicitado "celeridad" para resolver la situación y tomar una decisión para garantizar la igualdad de oportunidades de los aspirantes a una de las 13 plazas de agente de Policía Municipal, "para que no haya ningún atisbo de duda".

El Ayuntamiento, según Blanco, continuará "atento" para que no se repitan "estas situaciones" en procesos selectivos.