CCOO pide avances en derechos para la igualdad de las mujeres con "valentía" frente a la "ultraderecha"

Apunta como hándicap a combatir que "históricamente" los cuidados recaigan sobre las mujeres

La secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Brecha Salarial, Carolina Vidal, ha señalado al hándicap que supone que históricamente los cuidados recaigan sobre las mujeres y es una de las causas de la brecha entre hombres y mujeres, por lo que ha pedido "valentía" a los gobiernos para garantizar derechos frente a quienes niegan la existencia de la desigualdad como la "ultraderecha".

Vidal se ha expresado así en el marco de la asamblea '8M, haciendo feminismo sindical', en la que ha participado en Valladolid junto a la secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales de CCOOO Castilla y León, Yolanda Martín, y al secretario general del sindicato en la Comunidad, Vicente Andrés.

La responsable confederal de Igualdad, quien ha incidido en que las mujeres feministas "están transformando la sociedad", ha afirmado que el movimiento sindical es "absolutamente clave" para que las mujeres sean independientes, tengan autonomía y puedan "huir" de la violencia al tener capacidad económica para tomar decisiones. "Para ser libres y poder elegir qué queremos ser o qué queremos hacer, las mujeres tenemos que ser iguales a los hombres", ha aseverado.

Para ello, considera que necesitan políticas públicas que "remuevan" todos los obstáculos que haya en cualquier lugar para que alcanzar la igualdad efectiva y apuesten por estrechar las brechas que existen en la sociedad española entre hombres y mujeres.

A este respecto, ha apuntado como "gran hándicap" al peso histórico que suponen los cuidados y las mujeres llevan a su espalda, algo que cre que causa gran parte de las brechas "vitales y laborales" y que termina concretándose en la salarial, que este año está en el 19,6.

NECESIDAD DE DERECHOS

Carolina Vidal ha advertido de que en el último año la brecha salarial no se ha estrechado porque son necesarios cambios estructurales y que no se están dando pasos "todo lo rápidamente que deberían", ante lo que ha avanzado que el feminismo en general y especialmente el sindical estará "frente a quienes niegan la violencia" y ha afeado a Vox que de la espalda a las mujeres diciendo que "la violencia no existe" y sin apoyar el Pacto Estatal contra la Violencia de Género.

A este respecto, ha pedido "valentía" a los gobiernos del país para garantizar derechos, porque "vienen galopando", y considera que esa garantía tiene que empezar por que "constitucionalmente" se proteja la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, ha reiterado la necesidad de apostar por políticas "a la ofensiva" y ha reclamado de nuevo "valentía" a los gobiernos para proteger los derechos frente a quienes niegan las brechas que se "padecen".

Por su parte, Yolanda Martín ha destacado la labor sindical de CCOO para llegar la "bandera" del feminismo sindical y la igualdad a los centros de trabajo a través de la negociación colectiva, con la introducción de cláusulas contra la discriminación en los convenios colectivos o con la negociación de los planes de igualdad con los que deben contar todas las empresas así como a través del Diálogo Social.

Martín, aunque considera que hay que celebrar los logros conseguidos como la subida del salario mínimo interprofesional o la equiparación de los permisos por nacimiento, ha apuntado la necesidad de afrontar nuevos retos como establecer una estrategia para que haya una corresponsabilidad en los cuidados, que actualmente recaen mayoritariamente en las mujeres.

"El Gobierno tiene mucho que aportar también, con políticas públicas que puedan ayudar a esto, pero también tiene que haber una voluntad empresarial", ha aseverado la responsable autonómica de Igualdad, quien también ha reivindicado la reducción de la jornada a 37 horas y media, que supondrá la mejora de las condiciones de las mujeres trabajadoras, que son las que tienen en gran medida una "parcialidad no deseada".

Otros de los retos que ha señalado también son la "amenaza de la ultraderecha en todo el planeta" y, sin dejar de mirar para atrás, ha advertido de que el feminismo y las mujeres están en su "punto de mira".

RIESGO DE NO AVANZAR

Ambas sindicalistas han señalado la necesidad de reducir la brecha salarial, situada en el 19,3 por ciento de media en el país y en un 18 en Castilla y León y, mientras Yolanda Martín ha apuntado la ventaja de tener un gobierno progresista que permite avances, Carolina Vidal ha incidido el riesgo que suponen gobiernos en los que está la "ultraderecha".

"El problema que tenemos es que corremos el riesgo de donde gobierna la ultraderecha con el Partido Popular, al que tanto le gusta gobernar con Vox, pues al final corremos el riesgo, evidentemente, de no avanzar en políticas", ha asegurado la secretaria confederal.

En este contexto, ha explicado que hay políticas estatales pero también autonómicas que se tienen que desarrollar y "si se ponen enfrente" resulta complejo.

Vidal considera que el avance del Diálogo Social y de las políticas progresistas van "rompiendo" brechas y cree que la "inercia de la vida" y de los tiempos hará que la democracia "triunfe" harán que se "estrechen", pero ha advertido de que no se puede esperar "a la inercia del tiempo".

A este respecto, ha indicidido en que en España se tardarán 20 años en estrechar la brecha salarial si se deja que las cosas vayan "a su propio paso", pero ha recordado que el Parlamento Europeo ya dijo a final del año pasado que se tardarán "286 años en terminar con las brechas jurídicas y legislativas en toda Europa entre hombres y mujeres", algo a lo que no se puede esperar y por ello lo que se necesita es legislar y no "gobiernos de derechas".