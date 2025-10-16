CCOO pide a la Junta que abandone el "tacticismo político" y apoye el Pacto de Estado climático por "sentido común"

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha pedido a la Junta de Castilla y León, y el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, que abandonen el "tacticismo político" y el "negacionismo reaccionario", y apoyen el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática impulsado por el Gobierno central.

"Que atienda al sentido común y, sobre todo, al compromiso de responsabilidad con su ciudadanía", ha reclamado este jueves en declaraciones recogidas por Europa Press en una rueda de prensa en la sede de CCOO Castilla y León.

En respuesta a la declaración conjunta de las 14 comunidades autónomas gobernadas por el PP en contra de la convención 'Por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática', celebrada a principios de esta semana en Ponferrada (León), ha instado a la Junta a hacer una "reflexión pedagógica" sobre su rechazo a esta medida.

"¿Cómo es posible que este pacto de estado pueda ser un elemento de negación por parte de las comunidades autónomas que tienen responsabilidades directas en el territorio y que tienen que darle respuesta a su ciudadanía, como lo que ha sucedido en este verano con los incendios de Castilla y León?", ha cuestionado Pacheco, quien ha recordado que la patronal participa de forma "proactiva" en la elaboración de este pacto, al igual que los sindicatos.

Para el líder sindical, es una necesidad "imperiosa" que el conjunto de las administraciones y actores sociales aborden el desarrollo de "medidas paliativas y adaptativas" a la emergencia climática que está impactando en zonas "donde la población no se arraiga".

De este modo, ha insistido al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco que respalde la estrategia contra la emergencia climática y "rehúya" del "negacionismo impulsado por el partido de ultraderecha Vox".